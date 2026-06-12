Prolongation d'Ousmane Dembélé : Le PSG a tranché pour son salaire !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028, Ousmane Dembélé négocie une prolongation avec la direction du PSG. Et les négociations seraient en bonne voie. Ayant mis en place une grille salariale stricte, le PSG ne compte pas changer ses plans pour Ousmane Dembélé. Ainsi, il n'y aura pas de folies pour son nouveau bail.

Alors qu'il évoluait au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a alarmé la direction du PSG. Déterminé à recruter l'attaquant de 29 ans, le club de la capitale a levé sa clause libératoire à 50M€ lors de l'été 2023. A son arrivée à Paris, Ousmane Dembélé s'est engagé pour une durée de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Pour ne pas voir son numéro 10 partir dans un avenir proche, le PSG s'activerait pour le faire rempiler.

Prolongation de Dembélé au PSG : Les négociations sont en bonne voie Selon les informations de L'Equipe, les négociations entre le PSG et le clan Ousmane Dembélé seraient en bonne voie. S'il n'y a aucun accord entre les parties à ce jour, l'envie de continuer l'aventure ensemble serait partagée. A en croire le média français, le point le plus difficile à régler est la question financière. D'une part, le PSG assure qu'il va bien appliquer sa grille salariale pour Ousmane Dembélé. Ainsi, les hautes sphères parisiennes ne feront pas de folies pour le prolonger. D'autre part, le joueur s'attend logiquement à avoir une revalorisation salariale, étant sur le point de signer l'un des derniers baux de sa carrière. D'autant qu'il serait courtisé et qu'il pourrait gagner plus d'argent ailleurs. Pour rappel, Ousmane Dembélé percevrait environ 1,5M€ bruts mensuels.