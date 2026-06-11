«Dembélé ne lui en voudra pas» : Le Ballon d’Or pour Kylian Mbappé ? Ce scénario évoqué avant la Coupe du monde

Vainqueur du Ballon d’Or l’année dernière, Ousmane Dembélé peut rêver d’un doublé après le sacre du PSG en Ligue des champions. Le parcours des Bleus à la Coupe du monde s’annonce décisif pour lui, mais également pour Kylian Mbappé aux yeux d’un ancien international tricolore.
Le grand jour est arrivé ! À partir de ce jeudi 11 juin, et jusqu’au 19 juillet prochain, les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent la 23e Coupe du monde de l’histoire. L’équipe de France est citée parmi les favorites pour la victoire finale, avec l’Espagne ou encore le Portugal. A l'issue d'une saison compliquée sur le plan collectif avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a soif de victoire et rêve d’un nouveau titre après le sacre en Russie (2018). Une troisième étoile pour les Bleus pourrait d’ailleurs lui permettre d’enrôler enfin le Ballon d’Or, un scénario auquel croit Marcel Desailly.
« Les deux pourraient être en concurrence parce qu’ils sont actuellement au-dessus du niveau de tout le monde »
« Oui, s’il marque autant de buts que lors du dernier Mondial (8) et que la France l’emporte, estime le champion du monde 1998, interrogé par Le Parisien. Dembélé ne lui en voudra pas, on est prêts à partager (sourire). Mais les deux pourraient être en concurrence parce qu’ils sont actuellement au-dessus du niveau de tout le monde. Attention à Harry Kane ! Si l’Angleterre réalise un super parcours, le soulier d’or (61 buts) ne sera pas loin. »
« Quand on regarde le potentiel avec tous nos attaquants… Il n’y a pas l’équivalent dans le tournoi »
Marcel Desailly se montre confiant concernant les chances de victoire de l’équipe de France. « Didier (Deschamps) a tendance à vouloir rejeter un petit peu cette idée, mais quand on regarde les individualités, le parcours récent des Bleus dans la compétition avec une victoire en 2018 et une place de finaliste en 2022, puis la qualité de la nouvelle génération qui s’est ajoutée à celle existante… C’est impressionnant ! Certains visages ont quitté la sélection mais quand on regarde le potentiel avec tous nos attaquants… Il n’y a pas l’équivalent dans le tournoi. Aucune équipe n’a la même qualité sur le front de l’attaque que celle des Bleus », poursuit l’ancien international tricolore, impressionné par le secteur offensif : « En 2002, nous avions aussi une belle force de frappe (Henry, Trezeguet et Cissé avaient fini meilleurs buteurs respectivement des Championnats d’Angleterre, d’Italie et de France). Mais aujourd’hui, quand vous regardez la liste des attaquants : Barcola, Doué, Mbappé, Dembélé, Olise, Cherki… Chez les Bleus, tout le monde va dans le même sens. Dembélé accepte de jouer sur le côté. Cherki doit montrer qu’il est aussi un des grands joueurs du Mondial. Olise également. »