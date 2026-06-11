«Dembélé ne lui en voudra pas» : Le Ballon d’Or pour Kylian Mbappé ? Ce scénario évoqué avant la Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur du Ballon d’Or l’année dernière, Ousmane Dembélé peut rêver d’un doublé après le sacre du PSG en Ligue des champions. Le parcours des Bleus à la Coupe du monde s’annonce décisif pour lui, mais également pour Kylian Mbappé aux yeux d’un ancien international tricolore.

Le grand jour est arrivé ! À partir de ce jeudi 11 juin, et jusqu’au 19 juillet prochain, les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent la 23e Coupe du monde de l’histoire. L’équipe de France est citée parmi les favorites pour la victoire finale, avec l’Espagne ou encore le Portugal. A l'issue d'une saison compliquée sur le plan collectif avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a soif de victoire et rêve d’un nouveau titre après le sacre en Russie (2018). Une troisième étoile pour les Bleus pourrait d’ailleurs lui permettre d’enrôler enfin le Ballon d’Or, un scénario auquel croit Marcel Desailly.

« Les deux pourraient être en concurrence parce qu’ils sont actuellement au-dessus du niveau de tout le monde » « Oui, s’il marque autant de buts que lors du dernier Mondial (8) et que la France l’emporte, estime le champion du monde 1998, interrogé par Le Parisien. Dembélé ne lui en voudra pas, on est prêts à partager (sourire). Mais les deux pourraient être en concurrence parce qu’ils sont actuellement au-dessus du niveau de tout le monde. Attention à Harry Kane ! Si l’Angleterre réalise un super parcours, le soulier d’or (61 buts) ne sera pas loin. »