Équipe de France - Ousmane Dembélé «sacrifié» pour Kylian Mbappé : Que doit faire Didier Deschamps ?

La rédaction

Les matchs de préparation de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026 ont suscité quelques interrogations. Ousmane Dembélé ne s’est en effet pas montré à son avantage contre l’Irlande du Nord. Certains estiment notamment que l’attaquant du PSG est en quelques sortes sacrifié au profit de Kylian Mbappé. Mais que doit faire Didier Deschamps pour régler ce problème ? C’est notre sondage du jour !

Avant de s’envoler pour les Etats-Unis, l’équipe de France a eu droit à deux matchs de préparation pour la Coupe du monde 2026. Et ces derniers ont soulevé quelques questions. Contre l’Irlande du Nord, Ousmane Dembélé ne s’est pas montré à son avantage en partie parce qu’il évoluait à un poste qui n’était pas le sien. Jean-Michel Larqué a alors fait savoir qu’il estimait que l’attaquant du PSG était sacrifié au profit d’un certain Kylian Mbappé.

«On continuera à sacrifier le Ballon d’Or !» « J’aurais aimé que dans les matchs de préparation, et ce n’est pas faire offense à Kylian (Mbappé, ndlr), de lui demander pendant 45 minutes de le faire jouer dans un poste qui était le sien à Monaco et au PSG. J’aimerais que les choses soient claires ! J’aimerais une équipe où tu présentes Olise à droite, Dembélé en pointe, et Mbappé à gauche ! Est-ce que c’est interdit de le faire ? On ne peut pas le faire ? Et bien on continuera à sacrifier le Ballon d’Or ! » a en effet pesté Jean-Michel Larqué au micro de RMC.