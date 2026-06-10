Équipe de France : Inquiétude pour un joueur de Didier Deschamps juste avant la Coupe du monde ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Titulaire lundi lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Irlande du Nord (3-1) en préparation pour la Coupe du monde 2026, Jules Koundé a été contraint de céder sa place à la mi-temps. Touché musculairement, la blessure du défenseur du FC Barcelone sera à surveiller, alors que les Bleus affronteront le Sénégal le 16 juin.

Après sa défaite face à la Côte d’Ivoire (1-2), l’équipe de France a fini sur une bonne note avant de prendre la direction des États-Unis. Lundi, les Bleus se sont imposés contre l’Irlande du Nord (3-1) grâce à un triplé de Michael Olise, pour ce qui était leur dernière répétition avant le début de la Coupe du monde 2026, avec tout de même une légère inquiétude pour un des titulaires de Didier Deschamps.

Koundé sorti à la mi-temps contre l'Irlande du Nord Le sélectionneur de l’équipe de France a très certainement aligné le 11 qu’il imagine pour l’entrée en lice des Bleus le 16 juin face au Sénégal, avec notamment la présence de Jules Koundé dans le couloir droit. Contre l’Irlande du Nord, le défenseur du FC Barcelone a cédé sa place à la mi-temps, remplacé par Malo Gusto. C’est à sa demande qu’il a été remplacé, en raison d’une blessure musculaire. D’après les informations de L’Équipe, elle semble sans gravité et n’a pas provoqué d’inquiétude chez le staff de l’équipe de France, mais sera tout de même à surveiller.