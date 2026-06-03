«Il va bien» : La grande annonce de Didier Deschamps avant la Coupe du monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, William Saliba a été annoncé blessé pour plusieurs semaines ce qui a jeté un froid sur sa présence à la Coupe du monde avec l'équipe de France. Mais en marge du match amical contre la Côte d'Ivoire, Didier Deschamps s'est montré assez rassurant.

A l'approche de la Coupe du monde, les organismes des joueurs sont suivis de près. C'est la raison pour laquelle la situation de William Saliba interpelle depuis quelques jours. Le défenseur d'Arsenal aurait effectivement été victime d'une grave blessure après la finale perdue contre le PSG en Ligue des champions. Néanmoins, Didier Deschamps s'est montré rassurant à l'occasion de son passage en conférence de presse à la veille du premier match amical des Bleus contre la Côte d'Ivoire jeudi soir.

Deschamps rassurant pour Saliba « Je ne sais pas quelles sont vos inquiétudes. William va bien. S’il avait fallu le faire jouer demain, je l’aurai fait. Mais il ne jouera pas. C’est simplement de la gestion », confie-t-il devant les médias. Par conséquent, William Saliba ne jouera pas jeudi contre la Côte d'Ivoire, mais il ne sera pas le seul joueur à être concerné par une gestion particulière. En effet, les cinq parisiens qui ont disputé la finale de la Ligue des champions auront également un temps de jeu limité.