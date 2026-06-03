«Il va bien» : La grande annonce de Didier Deschamps avant la Coupe du monde !

Après la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, William Saliba a été annoncé blessé pour plusieurs semaines ce qui a jeté un froid sur sa présence à la Coupe du monde avec l'équipe de France. Mais en marge du match amical contre la Côte d'Ivoire, Didier Deschamps s'est montré assez rassurant.
A l'approche de la Coupe du monde, les organismes des joueurs sont suivis de près. C'est la raison pour laquelle la situation de William Saliba interpelle depuis quelques jours. Le défenseur d'Arsenal aurait effectivement été victime d'une grave blessure après la finale perdue contre le PSG en Ligue des champions. Néanmoins, Didier Deschamps s'est montré rassurant à l'occasion de son passage en conférence de presse à la veille du premier match amical des Bleus contre la Côte d'Ivoire jeudi soir.
Deschamps rassurant pour Saliba
« Je ne sais pas quelles sont vos inquiétudes. William va bien. S’il avait fallu le faire jouer demain, je l’aurai fait. Mais il ne jouera pas. C’est simplement de la gestion », confie-t-il devant les médias. Par conséquent, William Saliba ne jouera pas jeudi contre la Côte d'Ivoire, mais il ne sera pas le seul joueur à être concerné par une gestion particulière. En effet, les cinq parisiens qui ont disputé la finale de la Ligue des champions auront également un temps de jeu limité.
«Je ne sais pas quelles sont vos inquiétudes»
« Pour les six qui sont arrivés tardivement, je serai amené à gérer et répartir les temps de jeu, c’est le moment de le faire parce qu’on a un autre match dans quatre jours (contre l’Irlande du Nord, à Lille). Je serai dans la gestion, encore plus pour ceux qui ont débuté le match. Les 26 sont en bonne condition », ajoute Didier Deschamps. Autrement dit, en plus de William Saliba, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lucas Hernandez, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery seront probablement moins utilisé que leurs coéquipiers.