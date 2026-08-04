«Mbappé est sans aucun doute un problème pour lui» : Vinicius Jr bientôt sacrifié par le Real Madrid ?

Axel Cornic

La Coupe du monde terminée, les problèmes d'égos recommencent à faire parler au Real Madrid, avec l'éternel feuilleton entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Depuis l'arrivée du Français en 2024, le Brésilien semble avoir perdu son statut de grande star du club, créant des tensions en interne. Au point qu'il pourrait tout simplement partir, avec Arsenal prêt à l'accueillir les bras ouverts.

Tête d'affiche de n'importe quel effectif dans le monde, Vinicius Jr doit se contenter de jouer les seconds rôles à Madrid. L'arrivée de Kylian Mbappé lui fait clairement de l'ombre et leur relation n'a pas manqué de faire parler en Espagne, avec quasiment un rebondissement par semaine. Mais à l'occasion de l'actuel marché des transferts, on pourrait bien assister à la fin de cet interminable feuilleton au Real Madrid.

La guerre de Madrid L'une des deux stars du Real Madrid pourrait en effet être sacrifiée... et ce n'est évidemment pas Kylian Mbappé. Toujours plus au centre du projet, le Français pourrait bien pousser Vincius Jr vers la sortie. Son contrat se termine dans moins d'un an et pour le moment, une prolongation ne semble pas être au programme. Les négociations seraient bloquées depuis plusieurs mois et les Madrilènes vont évidemment le vendre, pour ne pas prendre le risque de le voir partir libre en juin prochain.

« Ce n'est pas qu'une bataille d'égos, c'est aussi le fait que, tactiquement, ils apprécient le même espace » Cette option semble bien être la plus envisagée actuellement, surtout que comme le fait remarquer Tim Vickery sur Sky Sports le problème est aussi d'ordre sportif. « Est-ce que c'est un problème ? Sans aucun doute, oui, absolument. Ce n'est pas seulement une bataille d'égos, ce n'est pas seulement une bataille pour être numéro un, c'est aussi le fait que, tactiquement, ils apprécient le même espace » a expliqué le journaliste britannique spécialiste du football hispanique et sud-américain.