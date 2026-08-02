Vinicius Jr face à Kylian Mbappé : La star brésilienne «sacrifiée» par le Real Madrid ?

Axel Cornic

L'avenir de Vinicius Jr fait énormément parler en ce moment, avec un possible départ vers Arsenal qui a enflammé les débats en Premier League. Il faut dire que le Brésilien a de moins en moins de place au Real Madrid depuis l'arrivée de Kylian Mbappé et pourrait donc décider de se lancer un nouveau défi dans sa carrière.

Dès l'été 2024, on a commencé à se poser des questions. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid a abondance de profils semblables, avec notamment Vinicius Jr, Rodrygo ou encore Endrick. Les deux derniers ont d'ailleurs vu leur situation totalement changer et ils pourraient bien être poussés vers la sortie. Et si le premier a pour le moment résisté, les choses pourraient vite changer...

« Arsenal ferait un énorme coup, le coup de l’été » En ce mercato estival, on parle en effet d'un possible départ de Vinicius Jr. Il pourrait rebondir du côté d'Arsenal, qui serait prêt à lui dérouler le tapis rouge pour le convaincre de quitter le Real Madrid. « Si Vinicius part à Arsenal, il part dans un club qui reste aujourd’hui le gagnant sortant de la Premier League, qui a fait finale de la Ligue des champions, t’es l’ajout supplémentaire d’une équipe qui fonctionne très bien. Et Arsenal ferait un énorme coup, le coup de l’été. Mais est-ce que Vinicius est compatible à Arteta ? En tout cas, ce serait une énorme opportunité pour Arsenal » a analysé Walid Acherchour, dans l'After Foot.

« Ce serait un crève-cœur de le voir partir par rapport à tout ce qu’il a, mais... » « Franchement, c’est une question très difficile car je n’arrive pas à dissocier Vinicius du Real Madrid » a poursuivi le consultant de RMC. « Pour moi, c’est un Madridista, c’est un featuring qui est parfait, il a gagné deux Ligue des champions, ce serait un crève-cœur de le voir partir par rapport à tout ce qu’il a, mais il est peut-être arrivé en fin de cycle au Real. Je trouve que son image serait renforcée auprès des Madrilènes, de partir car il y a aujourd’hui un embouteillage avec Mbappé et Bellingham, et d’être grand seigneur en partant à un an de la fin de son contrat sans être libre ».

« Aujourd'hui Vinicius doit se sacrifier parce que les trois ne marchent pas » Cette séparation entre la star Brésilienne et le Real Madrid ne semble pas du tout convaincre Acherchour, qui pense tout de même qu'il va devoir se sacrifier face notamment à Kylian Mbappé. « Aujourd'hui entre Vinicius et Kylian Mbappé, qui a fait le plus pour le Real Madrid ? Vinicius, avec tout le respect qu'on a pour Kylian Mbappé qui est peut-être l'avenir du Real Madrid et qui a fait de grosses saisons individuelles. Mais le Real qui gagne, c'est avec Vinicius. On va appeler un chat un chat, aujourd'hui Vinicius doit se sacrifier parce que les trois ne marchent pas. Il y aura sûrement une très belle offre d'Arsenal, gros club, très belle ville et devient une superstar en Premier League. C'est très excitant » a-t-il assuré, misant pourtant sur Arsenal.