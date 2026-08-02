Retrouvailles annulées avec Bruno Genesio : Jonathan David refuse de le rejoindre à l'OM !

Axel Cornic

Le mercato estival bat son plein, mais à l'Olympique de Marseille on attend toujours la première recrue. Aux prises avec une situation extrêmement délicate, le directeur sportif Grégory Lorenzi peine à boucler des recrues à moins d'un mois de la reprise de la saison de Ligue 1 et une nouvelle piste pourrait lui échapper.

Les supporters marseillais ont pu saluer plusieurs joueurs ces dernières semaines, avec notamment Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang qui ont fait leur valise. Ce n'est pas fini, puisque des nombreux autres sont annoncé sur le départ à l'OM, comme Facundo Medina, Nayef Aguerd ou encore Leonardo Balerdi.

« Il faut savoir être patient » Mais quand le club phocéen va-t-il pouvoir recruter ? Menacé par l'UEFA, Marseille doit absolument rentrer dans les clous du fair-play financier, mais il faudra également offrir une équipe compétitive à Bruno Genesio. Interrogé récemment sur la situation de l'OM, il n'a toutefois pas semblé s'alarmer. « Il faut savoir être patient. En tant que staff, nous aimerions disposer de notre effectif le plus rapidement possible afin de travailler dans les meilleures conditions, mais le mercato demande parfois du temps » a expliqué le coach marseillais. « Nous savons qu'il faudra également nous adapter en fonction des éventuels départs qui pourraient encore intervenir ».

La liste des échecs s'allonge Le problème c'est que le temps passe... et aucun dossier ne semble concrètement avancer. C'est même tout le contraire, puisque ce sont surtout les flops qui rythment l'été marseillais. Il y a eu Jean-Clair Todibo, Lutsharel Geertruida, Marcin Bulka ou encore Thomas Meunier. En fin de contrat avec le LOSC, ce dernier semblait être prêt à suivre Genesio à l'OM, mais voyant que les négociations n'avançaient pas il s'est finalement engagé en faveur de Sunderland. Et un autre ancien protégé du nouveau coach marseillais pourrait également s'éloigner en ce mercato.