«Très heureux» de l’arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France, l’entraîneur de l’OM Bruno Genesio prend la défense de Didier Deschamps : «On manque un peu de décence et de respect»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’occasion d’un point presse organisé ce mardi à la Commanderie, Bruno Genesio s’est exprimé sur l’arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France, officialisée quasiment en même temps. L’entraîneur de l’OM a validé ce choix, tout en n’oubliant pas de mettre en avant le travail réalisé par Didier Deschamps et son staff ces 14 dernières années.

Pendant que Zinedine Zidane était en conférence de presse aux côtés de Philippe Diallo pour son intronisation en tant que sélectionneur de l’équipe de France, Bruno Genesio s’est exprimé au micro des journalistes suiveurs de l’OM présents à la Commanderie ce mardi. Forcément, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille a été interrogé sur ce qui se passait quasiment en même temps à Paris, tenant d’abord à saluer le travail de Didier Deschamps, visiblement pas assez mis en avant à son goût.

« On est dans un monde où on oublie un peu trop vite les choses » « D’abord, je voudrais souligner le travail de Didier et de son staff. Je trouve qu’on est dans un monde où on oublie un peu trop vite les choses. Je suis très heureux de l’arrivée de Zinedine Zidane, mais je voudrais aussi souligner ce que viennent de réaliser Didier et son staff pendant 14 ans au très haut niveau. C’est exceptionnel. Je trouve que, parfois, on manque un peu de décence et de respect par rapport à ça », a déclaré Bruno Genesio.

« C'est lui qui a la plus grande légitimité pour ce poste » « Évidemment qu’on est tous ravis, à partir du moment où Didier avait décidé d’arrêter, d’avoir Zizou qui lui succède », a poursuivi l’entraîneur de l’OM. « C'est lui qui a la plus grande légitimité pour ce poste avec ce qu'il a déjà montré, forcément dans sa carrière de joueur, mais pas seulement. Il ne faut pas oublier son passage d'entraîneur au Real. Trois victoires de suite en Ligue des champions, c'est exceptionnel, là aussi, on ne se rend pas compte de ce que cela représente comme travail et comme exploit. On est fiers et heureux que ce soit lui qui assume la succession de Didier et de son staff, qui ont porté le football français au très haut niveau pendant plus d’une décennie. »