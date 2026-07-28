«Très heureux» de l’arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France, l’entraîneur de l’OM Bruno Genesio prend la défense de Didier Deschamps : «On manque un peu de décence et de respect»

À l’occasion d’un point presse organisé ce mardi à la Commanderie, Bruno Genesio s’est exprimé sur l’arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France, officialisée quasiment en même temps. L’entraîneur de l’OM a validé ce choix, tout en n’oubliant pas de mettre en avant le travail réalisé par Didier Deschamps et son staff ces 14 dernières années.
Pendant que Zinedine Zidane était en conférence de presse aux côtés de Philippe Diallo pour son intronisation en tant que sélectionneur de l’équipe de France, Bruno Genesio s’est exprimé au micro des journalistes suiveurs de l’OM présents à la Commanderie ce mardi. Forcément, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille a été interrogé sur ce qui se passait quasiment en même temps à Paris, tenant d’abord à saluer le travail de Didier Deschamps, visiblement pas assez mis en avant à son goût.
« On est dans un monde où on oublie un peu trop vite les choses »
« D’abord, je voudrais souligner le travail de Didier et de son staff. Je trouve qu’on est dans un monde où on oublie un peu trop vite les choses. Je suis très heureux de l’arrivée de Zinedine Zidane, mais je voudrais aussi souligner ce que viennent de réaliser Didier et son staff pendant 14 ans au très haut niveau. C’est exceptionnel. Je trouve que, parfois, on manque un peu de décence et de respect par rapport à ça », a déclaré Bruno Genesio.
« C'est lui qui a la plus grande légitimité pour ce poste »
« Évidemment qu’on est tous ravis, à partir du moment où Didier avait décidé d’arrêter, d’avoir Zizou qui lui succède », a poursuivi l’entraîneur de l’OM. « C'est lui qui a la plus grande légitimité pour ce poste avec ce qu'il a déjà montré, forcément dans sa carrière de joueur, mais pas seulement. Il ne faut pas oublier son passage d'entraîneur au Real. Trois victoires de suite en Ligue des champions, c'est exceptionnel, là aussi, on ne se rend pas compte de ce que cela représente comme travail et comme exploit. On est fiers et heureux que ce soit lui qui assume la succession de Didier et de son staff, qui ont porté le football français au très haut niveau pendant plus d’une décennie. »
Genesio « demande de la patience » pour le mercato de l’OM
Bruno Genesio a aussi été interrogé sur le mercato de son club, conscient que son effectif sera encore amené à beaucoup bouger d’ici à la fermeture du marché des transferts. Une des priorités concerne le côté droit, où Mason Greenwood va laisser un grand vide après son départ pour Fenerbahçe. Le repositionnement de Timothy Weah un cran plus haut pourrait être une solution : « C'est une possibilité. Tout dépendra des opportunités qui se présenteront au cours du mercato. C'est aussi pour cela que je demande de la patience. Cette période est particulière avec la Coupe du monde et de nombreux joueurs attendent encore que leur situation se décante dans leur club. Certains pourraient devenir accessibles dans les prochains jours. Pour nous, ce n'est pas simple. Nous aimerions disposer d'un effectif déjà largement constitué afin de travailler sereinement depuis le début de la préparation. Mais je connaissais cette situation avant d'accepter ce poste. Je ne vais donc pas m'en plaindre aujourd'hui. Je sais que tout le monde travaille en interne et je suis convaincu que les choses vont évoluer dans les jours qui viennent. »