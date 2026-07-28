«J’ai tout refusé pour l'équipe de France» : Zinedine Zidane réalise son rêve en succédant à Didier Deschamps, «c’est la seule chose que je voulais faire»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après le mandat historique de Didier Deschamps, présent à la tête des Bleus pendant quatorze années, Zinedine Zidane a officiellement été intronisé comme sélectionneur de l’équipe de France ce mardi. L’ancien technicien du Real Madrid n’a pas caché son émotion durant sa prise de parole, confirmant avoir repoussé plusieurs propositions en attendant cette nomination.

Comme attendu, Philippe Diallo s’est présenté en conférence de presse ce mardi au siège de la FFF aux côtés de Zinedine Zidane, nommé sélectionneur des Bleus en lieu et place de Didier Deschamps. « C'est un moment exceptionnel que nous vivons ce matin. Près de 14 ans que la Fédération n'avait pas été confrontée à cette situation. Exceptionnel aussi par rapport à la personne assise à côté de moi, a savouré le président de la FFF devant les journalistes. Je confie les rênes de l'équipe de France à l'une de nos plus grandes légendes. Il a démontré en tant qu'entraîneur l'immensité de son talent et de sa compétence. Pour la Fédération, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre et nous avons beaucoup de chance d'avoir cet alignement des planètes pour que cette légende poursuive son histoire avec les Bleus. » Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane réalise donc son rêve comme il l’a rappelé au début de sa prise de parole.

« J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 dernières années pour reprendre un club » « C'est une continuité, quelque part un rêve. J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 dernières années pour reprendre un club. Je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. C'était la seule chose que je voulais faire après le Real Madrid, a fait savoir le nouveau sélectionneur tricolore. Je l'ai connue gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes jusqu'aux A. C'est le summum. Je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. C'est une joie immense. Je suis heureux de ce qui m'arrive aujourd'hui, de pouvoir devenir le sélectionneur de l'équipe de France. Je me contiens mais j'ai beaucoup d'émotions en moi. Je suis prêt pour le défi. »

« Je suis tout excité » « Je suis tout excité, a ajouté un peu plus tard Zinedine Zidane. J'ai passé ces 4-5 dernières années à attendre ce jour-là. » Et d’ajouter : « J'ai toujours regardé cette équipe de France comme un supporter, mais aussi comme un futur entraîneur. C'est pour ça que je n'ai pas pris de clubs. Je me suis dit que la seule chose que je voulais faire après Madrid, c'était entraîneur l'équipe de France. Je m'y suis tenu. Une fois qu'il a pris sa décision, en janvier 2025, dès le lendemain, j'étais animé par l'envie de pouvoir être le suivant après « DD ». L'accord avec le président a été scellé à ce moment-là. »