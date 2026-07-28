Zinedine Zidane aurait bien zappé la conférence de presse : Déjà un désaccord avec la FFF ?

Axel Cornic

Ce mardi 28 juillet est un jour très spécial, puisque la Fédération française de football va annoncer son nouveau sélectionneur. Il s'agit évidemment de Zinedine Zidane, qui va donc succéder à Didier Deschamps et signer un contrat de quatre ans, qui l'amènera jusqu'à la prochaine Coupe du monde.

Certains ont coché la date sur leur calendrier. Depuis que la FFF a annoncé l'organisation d'une conférence de presse, tout le monde a hâte d'y assister. Car ce sera le moment où on pourra enfin voir Zinedine Zidane dans son tout nouveau rôle, celui de sélectionneur de l'équipe de France. Il attendait cette chance depuis quatre ans au moins et il peut désormais réaliser son rêve.

Le début officiel de l'ère Zidane Sa nomination est un secret de Polichinelle. En effet, si le président Philippe Diallo a toujours tenté de garder le mystère par respect pour le travail de Didier Deschamps, il n'a pas dupé grand monde. Plusieurs sources ont d'ailleurs révélé que cela avait participé à créer des tensions entre les deux hommes, surtout au cours des derniers mois. Zidane devrait ainsi être présenté au Comex, avant de rencontrer la presse, avec plus d'une centaine de journalistes qui ont été accrédité pour l'évènement.

Il se serait bien passé de cette conférence de presse Mais en dehors du fait que ce soit Zinedine Zidane, cette conférence de presse que va-t-elle apporter ? Elle se déroule en effet dans une période assez particulière entre la fin de la Coupe du monde et le début de la nouvelle saison, deux mois avant les premiers rendez-vous de l'équipe de France en Ligue des nations. D'après les informations de L'Equipe, l'ancien numéro 10 des Bleus s'en serait bien passé, se contentant d'un communiqué officiel avant de véritablement être présenté à la rentrée.