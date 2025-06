Real Madrid : C’est confirmé pour ce transfert à 1 milliard d’euros !

Depuis plusieurs mois maintenant, l’Arabie saoudite tente de faire venir Vinícius Jr. L’attaquant est pour le moment toujours du côté du Real Madrid, mais il pourrait bien finir par céder un jour. Le président d’Al-Hilal a confirmé que le Brésilien était un objectif pour le pays du Golfe tout en niant que c’était son club qui était intéressé.

Quel avenir pour Vinicius ? Le Brésilien est pour le moment lié au Real Madrid jusqu’en 2027, mais il n’a pas encore prolongé son contrat. Il y a quelques mois, l’attaquant se montrait pourtant clair à ce sujet. « Je suis sous contrat jusqu'en 2027 et j'espère pouvoir prolonger le plus tôt possible... Je joue avec les meilleurs joueurs du monde, le meilleur entraîneur. Tout le monde m'aime et me le montre, donc je ne pourrais pas être dans un meilleur endroit. Je veux continuer à marquer l'histoire ici, et rendre tout ce que le club et le président m'ont donné. »