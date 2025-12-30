Kylian Mbappé sur France Télévisions, la grande annonce !

A 27 ans, Kylian Mbappé est devenu plus qu'un joueur de football. Aujourd'hui, la star du Real Madrid est un véritable phénomène de société à propos duquel on devrait en savoir plus grâce à France Télévisions dans les mois à venir. En effet, ça a été annoncé, Laurent Delahousse va consacrer un documentaire à Mbappé.
L'année 2025 touche à sa fin et il est donc temps de dévoiler ce qui est prévu pour 2026. A l'occasion d'un entretien accordé au Parisien, Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des programmes et de l’information de France Télévisions, en a dit plus sur les programmes qui attendent les téléspectateurs pour les mois à venir. C'est ainis qu'une annonce est tombée impliquant Kylian Mbappé et Laurent Delahousse.
Les plans de France Télévisions pour 2026 !
« Comment va s’incarner en 2026 l’audace que je prône ? Par le lancement de nouveautés dans tous les genres. Stéphane Bern va bientôt (le 14 janvier) incarner « Opération : patrimoine » sur France 3, un format inédit doté d’une écriture très moderne qui offrira un nouveau regard sur la préservation de notre héritage. Nos grandes figures de l’information vont aussi proposer de nouveaux rendez-vous », a d'abord annoncé Stéphane Sitbon-Gomez.
« Des sujets allant de Kylian Mbappé à l’histoire du jean »
Par la suite, le directeur des programmes et de l’information de France Télévisions a ajouté : « Julian Bugier incarnera en prime time « Question d’argent », un magazine consacré à l’économie, au pouvoir d’achat et la consommation. Caroline Roux, elle, reviendra en avril avec une nouvelle émission de société baptisée « Big Bang ». Elle va chercher à réconcilier les points de vue sur un sujet polémique en mettant tout le monde autour de la table. Laurent Delahousse va, pour sa part, proposer une collection inédite de documentaires sur la pop culture avec des sujets allant de Kylian Mbappé à l’histoire du jean, en passant par TikTok et Instagram ». Rendez-vous en 2026 donc...