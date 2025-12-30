Kylian Mbappé sur France Télévisions, la grande annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est devenu plus qu'un joueur de football. Aujourd'hui, la star du Real Madrid est un véritable phénomène de société à propos duquel on devrait en savoir plus grâce à France Télévisions dans les mois à venir. En effet, ça a été annoncé, Laurent Delahousse va consacrer un documentaire à Mbappé.

L'année 2025 touche à sa fin et il est donc temps de dévoiler ce qui est prévu pour 2026. A l'occasion d'un entretien accordé au Parisien, Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des programmes et de l’information de France Télévisions, en a dit plus sur les programmes qui attendent les téléspectateurs pour les mois à venir. C'est ainis qu'une annonce est tombée impliquant Kylian Mbappé et Laurent Delahousse.

Les plans de France Télévisions pour 2026 ! « Comment va s’incarner en 2026 l’audace que je prône ? Par le lancement de nouveautés dans tous les genres. Stéphane Bern va bientôt (le 14 janvier) incarner « Opération : patrimoine » sur France 3, un format inédit doté d’une écriture très moderne qui offrira un nouveau regard sur la préservation de notre héritage. Nos grandes figures de l’information vont aussi proposer de nouveaux rendez-vous », a d'abord annoncé Stéphane Sitbon-Gomez.