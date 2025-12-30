Zidane raconte sa première fois !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Beaucoup d'entraîneurs font leurs armes pendant quelque temps avant de peut-être hériter des rênes d'une grande équipe européenne. Pour Zinedine Zidane, tout est allé très vite. Un passage d'un peu plus d'un an à la Castilla, équipe réserve du Real Madrid, avant de profiter du groupe de stars merengue. Et dès la fin de sa première saison : victoire en Ligue des champions. Il raconte cette première fois entouré de deux proches collaborateurs de l'époque.

Zinedine Zidane a hérité en janvier 2016 de l'effectif du Real Madrid. L'occasion pour l'ancien membre des Galactiques de se lancer dans le grand bain après être passé par la Castilla, équipe réserve du club merengue. Dès le printemps suivant, Zidane, accompagné de son staff, soulevait la Ligue des champions à San Siro.

«C'était la première expérience» Dans le cadre d'une interview commune avec Slowmotions Talk, Zinedine Zidane est revenu sur cette première expérience de coach couronnée de succès aux côtés de son ancien adjoint David Bettoni et Hamidou Msaidie qui n'était autre que l'entraîneur de la réhabilitation du Real Madrid à l'époque. « Nous, on était bien. C'était la première expérience ».