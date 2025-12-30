Signature au PSG : La grande annonce de Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG ces dernières années lorsqu'il fallait dénicher un nouvel entraîneur sur le marché, Zinedine Zidane n'a jamais donné son accord aux dirigeants qataris du club francilien. Et pourtant, il indique lui-même que le PSG fait partie des options plausibles selon ses propres critères.

Véritable symbole de la ville de Marseille où il est né et où il a grandi, Zinedine Zidane pourrait-il faire l'affront à son peuple de venir un jour entraîner le PSG ? Même s'il n'a jamais porté les couleurs de l'OM, l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France est forcément associé avec passion à la cité phocéenne. Et pourtant, Zidane indiquait en 2022 dans les colonnes de L'EQUIPE qu'il pourrait envisager de débarquer un jour au PSG.

« Il ne faut jamais dire jamais » « Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd’hui. Mais la question est sans objet. Ce n’est absolument pas d’actualité. Quand j’étais joueur, j’avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n’y a pas cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. C’est la réalité actuelle. Coach, on a beaucoup moins le choix que joueur. Si je repars dans un club, c’est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C’est pour cela que je ne peux pas aller n’importe où. Pour d’autres raisons, aussi, je ne pourrais peut-être pas aller partout », a confié Zinedine Zidane au sujet d'un éventuelle signature au PSG.