Zinedine Zidane a pété les plombs : Voilà «le seul joueur» qui aurait pu le retenir

Sur un terrain de football, Zinedine Zidane était très souvent capable du meilleur… mais aussi parfois du pire. En effet, la carrière de l’ancien joueur du Real Madrid a été émaillé par plusieurs coups de sang, le plus célèbre étant son coup de tête en finale de la Coupe du monde 2006. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment pour Zidane si un joueur en particulier était présent à ce moment.

La dernière image de Zinedine Zidane sur un terrain de football sera celle de sa sortie prématurée du terrain lors de la finale de la Coupe du monde 2006. Ce soir-là, le numéro 10 de l’équipe de France avait quitté ses coéquipiers plus tôt que prévu, étant expulsé à la suite de son coup de tête sur Marco Materazzi. Déjà auteur de pareils coups de sang par le passé, Zidane avait donc récidivé au plus mauvais des moments et devant les yeux du monde entier.

« Il aurait été important ce soir-là » Mais voilà que ce coup de tête de Zinedine Zidane aurait pu être empêché par l'un de ses amis : Bixente Lizarazu. En effet, en 2022, pour Téléfoot, l'ancien du Real Madrid révélait que la présence de ce dernier aurait pu le calmer avant de commettre l’irréparable : « Oui, je pense que Bixente c’est le seul qui aurait pu me contenir. Et oui, il aurait été important ce soir-là, s’il avait été à mes côtés, même si de toute façon on ne peut pas refaire le passé. Voilà, je ne suis pas fier de ce que j’ai fait, encore une fois, mais ça fait partie de mon parcours ».