Zinedine Zidane, son comportement épinglé par un ancien international français : «Il était méchant»

D'ordinaire, Zinédine Zidane fait l'unanimité dans le monde du football. Mais l'ancien numéro 10 de l'équipe de France a parfois eu des petits accrocs avec certains joueurs au cours de sa carrière. Un ancien international français n'a d'ailleurs pas manqué de pointer du doigt son comportement plutôt irrespectueux avec lui.

Que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, Zinédine Zidane fait habituellement l’unanimité dans le monde du football. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France s’est construit une réputation qui parle pour lui. Mais il est arrivé que le Ballon d’Or 1998 ait des accrocs avec certains joueurs. Un ex-international français a notamment pointé du doigt un problème de comportement de celui qui est passé par la Juventus et le Real Madrid.

«Liza me lance un regard noir et me dit...» Présent dans Rothen s’enflamme il y a quelques mois maintenant pour faire la promotion de son livre I Love This Game, Patrice Evra s’en est d’abord pris à un certain Bixente Lizarazu. « Il a essayé de mentir en disant qu'on a jamais eu de sélection ensemble. Je n'avais jamais vu Lizarazu, et là Thierry Henry fait cette blague. Liza me lance un regard noir et me dit : 'on t'a dit que j'avais pris ma retraite ?'. Après ça je lui ai dit bonjour, mais il ne m'a jamais salué » a pesté l’ancien latéral gauche dans l’émission de RMC.