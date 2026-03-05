Le permis en poche, Kylian Mbappé change de voiture... et c'est une première !

Agé de 27 ans et deux mois, Kylian Mbappé a enfin obtenu son permis de conduire. En effet, l'attaquant du Real Madrid a réussi son examen, passé en Espagne. Alors que le Real Madrid lui avait offert une voiture pour cette saison, Kylian Mbappé a décidé de changer de modèle.
En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG. S'il avait la possibilité d'activer une option pour étendre son bail d'une année, l'international français a préféré changer d'air et rejoindre le club de ses rêves. En effet, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi.
Kylian Mbappé a le permis de conduire
Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé se rend à l'entrainement avec un chauffeur. Alors qu'il n'avait pas le permis précédemment, le numéro 10 merengue se faisait conduire. Ainsi, Kylian Mbappé n'a jamais été au volant de sa BMW i7xDrive 60, offerte par l'écurie présidée par Florentino Pérez pour cette saison.
Real Madrid : Kylian Mbappé sera le premier joueur à avoir ce modèle
D'après les indiscrétions de Marca, le quotidien de Kylian Mbappé va un peu changer. D'après les indiscrétions de Marca, la star de 27 ans et deux mois vient d'avoir son permis de conduire. Il va donc pouvoir aller à l'entrainement seul. Kylian Mbappé ayant passé son examen en Espagne. Et pour rester prudent, le nouveau conducteur aurait décidé de changer de voiture. Si le Real Madrid lui a offert une BMW i7xDrive 60 - une berline électrique d'une valeur de 140 000€, qui mesure près de 5,4 mètres de long et environ 2 mètres de large - Kylian Mbappé préfère la troquer contre une BMW iX3. En effet, le capitaine de l'équipe de France devrait recevoir son SUV électrique, qui est plus compact (4,7 mètres de long), dans les prochains jours. A en croire le média espagnol, Kylian Mbappé est le premier joueur du Real Madrid à conduire ce modèle, qui coute 70 000€.