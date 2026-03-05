Le permis en poche, Kylian Mbappé change de voiture... et c'est une première !

Amadou Diawara

Agé de 27 ans et deux mois, Kylian Mbappé a enfin obtenu son permis de conduire. En effet, l'attaquant du Real Madrid a réussi son examen, passé en Espagne. Alors que le Real Madrid lui avait offert une voiture pour cette saison, Kylian Mbappé a décidé de changer de modèle.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG. S'il avait la possibilité d'activer une option pour étendre son bail d'une année, l'international français a préféré changer d'air et rejoindre le club de ses rêves. En effet, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi.

«Ce n’est pas son rôle» : Kylian Mbappé s’est trouvé deux «avocats» en pleine polémique https://t.co/3RyQlOWfbZ — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

Kylian Mbappé a le permis de conduire Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé se rend à l'entrainement avec un chauffeur. Alors qu'il n'avait pas le permis précédemment, le numéro 10 merengue se faisait conduire. Ainsi, Kylian Mbappé n'a jamais été au volant de sa BMW i7xDrive 60, offerte par l'écurie présidée par Florentino Pérez pour cette saison.