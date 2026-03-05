«C'est toujours excitant» : Antoine Dupont annonce son prochain défi à l'étranger !

Amadou Diawara

Défendant les couleurs du Stade Toulousain et du XV de France depuis de longues années, Antoine Dupont souhaite relever un nouveau défi à l'étranger. En effet, la star de 29 ans a annoncé qu'il se voyait partir dans quelques années pour jouer une compétition qu'il affectionne tout particulièrement.

«Quand on vient de gagner, on a envie de se rabattre sur ceux d’après» Médaillé d'Or aux JO 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont est prêt à aller défendre son titre à Los Angeles en 2028. « Quand on sort des JO qu’on vient de gagner, on a envie de se rabattre sur ceux d’après. On verra comment je suis physiquement et mentalement dans quatre ans », a-t-il déclaré lors des World Rugby Awards en 2024, après avoir reçu le prix de meilleur joueur du monde de rugby à 7. Et en juillet 2025, Antoine Dupont en a rajouté une couche lors d'un entretien accordé à L'Equipe : « Vu ce que j'y ai connu, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir. Défendre un titre, c’est toujours excitant. Et là, je pense qu’on aura toujours le potentiel pour être compétitifs ».