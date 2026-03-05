Tournoi des VI Nations - Guerre au Moyen-Orient : Une rencontre du XV de France impactée !

Axel Cornic

Le XV de France de Fabien Galthié semble se diriger doucement mais surement vers une victoire au Tournoi des 6 Nations, peut-être même un Grand Chelem. Mais pour cela il faudra au moins remporter une victoire bonifiée contre l’Ecosse ce samedi, dans une quatrième journée qui va toutefois être impactée par la réalité géopolitique du Moyen-Orient.

Plus personne ne semble pouvoir arrêter les Français. Après trois victoires bonifiées, le XV de France pourrait remporter le 6 Nations 2026 dès ce samedi, en cas de nouvel exploit face à l’Ecosse. Mais attention, puisque depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié, les Bleus sont souvent tombés dans le piège de Murrayfield.

Fin de Tournoi pour Nic Berry C’est donc très studieux du côté de Marcoussis où le XV de France prépare avec la plus grande précision son match face à l’Ecosse, mais également le dernier contre l’Angleterre, qui se déroulera au Stade de France en clôture du 6 Nations. Il va toutefois y avoir quelques changements inattendus ! Plusieurs sources anglophones ont expliqué ces derniers jours que Nic Berry, arbitre australien, ne devrait pas participer à la fin de la compétition. Et l’information est désormais officielle...