Mercato - OM : «Rentre chez toi, change de club», un joueur chassé par les supporters ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM d'Habib Beye a affronté le Toulouse FC en quart de finale de la Coupe de France. Malheureusement pour les Marseillais, ils se sont inclinés à l'issue de la séance des tirs au but. Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final d'OM-TFC, Daniel Riolo a affirmé qu'un joueur olympien allait se faire chasser par les supporters.

Pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France, l'OM s'est frotté au TFC ce mercredi soir. Toutefois, le club emmené par Habib Beye s'est incliné face à Toulouse au Vélodrome, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but (2-2, 3-4). Présent dans l'émission l'After Foot après la défaite de l'OM, Daniel Riolo a affirmé qu'un joueur olympien allait être pris en grippe par les supporters, qui réclameront son départ.

⏱️ 90’ | #OMTFC 2️⃣-2️⃣ [TAB 3️⃣-4️⃣]



Fin du match. Nos Olympiens s’inclinent aux tirs au but.



📆 Prochain rendez-vous samedi, à Toulouse. pic.twitter.com/ec4zBMZGuC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 4, 2026

«Ce gars là se fouette tout seul» « L’entraîneur se dit qu’il a les burnes, qu’il veut y aller. Mais non. En fait, il faut lui dire arrête, tu en fais trop dans tout ce que tu veux faire. Tu en fais trop. Tu veux racheter de la confiance. Ce n’est pas comme ça qu’on fait. Ça ne s’achète pas au supermarché la confiance. (…) Qu’un défenseur central tire, c’est du grand classique. Sauf que, pas lui… Après, si les mecs manifestent : "je veux y aller", c’est souvent ceux qui demandent qui y vont, mais là, l’entraîneur doit se dire : "je ne peux pas t’envoyer toi Leo, reste sur le banc, je le vois que tu veux te racheter. Tu es en rachat permanent" », a déclaré Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.