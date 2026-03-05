Habib Beye entre déjà dans l’histoire avec l’OM, et ça fait très mal !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille va connaître une nouvelle saison sans titre après son élimination en quart de finale contre Toulouse (2-2, 3 t.a.b. 4) mercredi soir. Arrivé sur le banc phocéen il y a quelques jours, Habib Beye bat déjà un record qu’il aurait préféré éviter…

Nouvelle désillusion à l’OM. En quête d’un sacre en Coupe de France depuis 1989, les Phocéens devront attendre au moins une saison de plus avant de mettre la main sur le trophée après leur élimination contre Toulouse (2-2, 3 t.a.b. 4) mercredi soir en quart de finale, sur la pelouse du Vélodrome. « La déception est très importante ce soir, donc il va falloir réussir à l’évacuer rapidement, a réagi Habib Beye après l’élimination de l’OM. Le football nous donne parfois l’opportunité de rebondir très vite, et ce sera le cas dans trois jours. Mais ce genre d’élimination marque une équipe, un club et ses supporters. Mon travail sera de redonner l’énergie nécessaire pour se remettre au travail et aller à Toulouse. Ce sera encore un combat, peut-être plus intense que celui vécu ce soir. » Une élimination de plus pour Habib Beye, déjà vaincu au tour précédent avec le Stade Rennais, contre l’OM (0-3).

Habib Beye éliminé deux fois de la Coupe de France Présent sur le banc breton avant d’arriver à l’OM il y a quelques jours pour succéder à Roberto De Zerbi, Habib Beye reste sur deux éliminations de suite en Coupe de France avec deux clubs différents, un triste record dont le Sénégalais est le seul possesseur. Comme le souligne Opta, aucun autre technicien n’a fait de même depuis 1945.