Naufrage de l’OM : Mohamed Henni l’avait prédit et règle ses comptes sur les réseaux, «va te faire fo*tre» !

L’Olympique de Marseille a une fois raté le coche en Coupe de France. Et pourtant, le PSG n’était plus en lice depuis deux tours dans cette compétition. Une opportunité à saisir pour le groupe d’Habib Beye qui court derrière un sacre depuis 1989 pour la coupe nationale. Ce ne sera pas pour cette fois et Mohamed Henni l’avait vu venir, causant un craquage instantané sur son compte Instagram.

C’était pourtant une belle occasion de mettre fin à une série noire qui perdure chaque année depuis 1989. L’Olympique de Marseille n’a plus soulevé la Coupe de France et on se rapproche d’un triste 40ème anniversaire. Pire, après le Trophée des champions perdu aux tirs au but face au Paris Saint-Germain en janvier dernier au Koweït (2-2 puis 1-4), l’OM se devait de continuer à rêver dans cette coupe nationale dans l’optique de mettre fin à une attente de 14 saisons sans le moindre trophée, le dernier étant la Coupe de la Ligue en 2012 sous Didier Deschamps.

Mohamed Henni savait déjà que Leonardo Balerdi allait rater son penalty. 😭😭😭 pic.twitter.com/3i7cZg9hl0 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 5, 2026

«Il est nul, c’est un incapable » Mercredi soir, l’OM jouait au Vélodrome un quart de finale de Coupe de France contre le Toulouse FC, lauréat de la compétition en 2023. Sur le papier, c’était un match à la portée des locaux pour atteindre le dernier carré de la compétition. Mais à l’instar de l’élimination contre Annecy il y a trois ans, l’Olympique de Marseille est une fois de plus sorti par la petite porte au terme d’une séance de tirs au but. Après 90 minutes où les deux équipes n’ont pas pu se départager mercredi (2-2), le Toulouse FC a éliminé l’OM lors de la séance au point de penalty (4-3). La faut notamment à un premier raté de Leonardo Balerdi que Mohamed Henni avait vu venir. « Pas lui ! Mais non, je ne veux pas qu’il tire. C’est foutu, c’est terminé. Il est nul, c’est un incapable, mais voilà, nique ta, va te faire fo*tre. C’était sûr. Va te faire fo*tre Balerdi p*tain ».