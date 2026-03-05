L'obsession de Laure Manaudou qui ne va pas plaire au jury de Danse avec les Stars !

Amadou Diawara

Un an après son frère, Florent (35 ans), Laure Manaudou (39 ans) participe à l'émission Danse avec les Stars. Interrogé sur le programme de TF1, l'ancienne nageuse a avoué qu'elle avait une grosse obsession lorsqu'elle était en compétition. Ce qui risquait de ne pas plaire au jury de DALS.

Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou a terminé à la deuxième position, derrière Lenie. Cette année, c'est au tour de Laure Manaudou de participer à l'émission de TF1. Faisant équipe avec Christian Millette, l'ancienne nageuse a avoué qu'elle avait été conseillée par son frère avant le lancement de cette édition de DALS.

Christian annonce à Laure sur quel titre ils vont réaliser leur Rumba ✨



🪩 Les Répétitions de #DALS , tous les jours sur TF1+ : https://t.co/nSjhB8fHQF pic.twitter.com/9CJDOaFNAk — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) February 19, 2026

«Il m’a dit de la prendre comme un jeu» « Ce que m'a dit mon frère Florent avant mes débuts à Danse avec les Stars ? Il m’a surtout conseillé de ne pas aborder l’émission comme une compétition, même si cela en reste une. Il m’a dit de la prendre comme un jeu et d’essayer de m’amuser. En tant que sportifs, nous avons tendance à vouloir exceller, à chercher les moindres détails pour progresser. Mais cette approche très scolaire ne séduit pas forcément le jury », a confié Laure Manaudou lors d'un entretien accordé à Gala.