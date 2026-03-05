«C’est terminé» à l’OM : L’annonce préoccupante faite sur La Chaîne L’Équipe

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’OM avait l’espoir de sauver sa saison avec un sacre en Coupe de France, Toulouse en a décidé autrement en venant éliminer le club phocéen sur sa pelouse (2-2, 4-3 tab). Présent dans L’Équipe du Soir pour analyser la rencontre, Eric Blanc a dressé un constat inquiétant de la situation à Marseille.

L’ OM devra encore attendre avant de garnir son armoire à trophées. Alors qu’il court après un titre depuis 2012, le club phocéen a vu le TFC se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France mercredi soir sur le pelouse du Vélodrome, une désillusion de plus dans cette saison chaotique, marquée par les départs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria . Medhi Benatia , quant à lui, a vu ses fonctions être élargies après avoir annoncé dans un premier temps sa démission, acceptant de rester à la tête du secteur sportif de l'OM jusqu’en juin. Mais pour Eric Blanc , la rupture est déjà totale entre l’ancien international marocain et le vestiaire marseillais.

« Benatia les a flingués »

« Cette équipe n’a pas d’emprise sur le jeu, elle manque d’enthousiasme, de volonté. Sa structure de jeu est faible, il y a des joueurs qui passent à côté mentalement. J’ai discuté avec Basile Boli quand je suis allé voir OM-Liverpool (…) et il m’a dit que cela a toujours été dur de jouer à l’OM, quoi qu’il arrive, mais si en plus t’as des entraîneurs un peu pyromanes et un directeur sportif, qui dit le soir de Bruges (0è3) "si les joueurs ne sont pas prêts à mettre les…", et je ne vais pas employer les mots, il les a flingués », a-t-il estimé sur le plateau de L’Équipe du Soir.

« J’espère vraiment qu’il y a des joueurs qui vont faire un examen de conscience, avait lancé Benatia le 28 janvier dernier, après l’élimination de l’OM en Ligue des champions. Pour parler, on est bons. Cette génération, elle rentre souvent dans des choses qui les regardent pas. Par contre, quand il faut les avoir sur le terrain et que tu ne fais rien du tout et que tu as des joueurs qui ne se sont pas rendu compte de l’événement, qui sont en train de marcher, moi je ne peux pas l’accepter ».