«C'est quand même bizarre» : Les gros doutes de Daniel Riolo sur le cas Mbappé

Amadou Diawara

Touché à un genou, Kylian Mbappé doit manquer plusieurs semaines de compétition pour se soigner correctement. Interrogé ce mercredi soir sur la blessure de l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France, Daniel Riolo a fait part de ses doutes, affirmant qu'il y avait quelque chose qui clochait.

Depuis le mois de décembre, Kylian Mbappé (27 ans) est en délicatesse avec son genou. Toutefois, ce n'est que dernièrement que le numéro 10 du Real Madrid a été réellement écarté des terrains pour ce soigner. En effet, Kylian Mbappé doit manquer plusieurs semaines de compétition pour que son genou se rétablisse. Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo (55 ans) s'est montré dubitatif par rapport à la situation de l'international français.

«Ce n’est pas son rôle» : Kylian Mbappé s’est trouvé deux «avocats» en pleine polémique https://t.co/3RyQlOWfbZ — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

«Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup» « Ce que je ne comprends pas depuis une semaine, et donc depuis plusieurs autres semaines, c’est toutes les semaines où il a joué en n'étant pas bien, en étant blessé. On est dans l’opposition de ce que veut le doc et le joueur. C’est le premier mystère, et le deuxième, c’est ce qu’il se passe depuis une semaine. C’est quand même bizarre quoi. Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup », a jugé Daniel Riolo, avant de donner d'autres arguments pour étayer son propos.