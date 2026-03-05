«Il risque de se casser quelque chose» : Kylian Mbappé prend une décision qui va faire parler !

Amadou Diawara

Victime d'une blessure au genou, Kylian Mbappé est actuellement à l'infirmerie. En effet, le numéro 10 du Real Madrid doit manquer plusieurs semaines de compétition pour se soigner. A la limite de se blesser sérieusement, Kylian Mbappé ne doit pas forcer pour ne pas prendre le moindre risque. Par conséquent, l'international français a pris une décision radicale.

Kylian Mbappé traine une blessure au genou depuis le mois de décembre. Malgré tout, le numéro 10 du Real Madrid a continué à jouer ces derniers mois. Alors que son pépin physique s'est aggravé, Kylian Mbappé est actuellement à l'infirmerie, étant contraint de manquer plusieurs semaines pour se soigner correctement. Et pour ne pas prendre le risque d'avoir une rechute fatale, l'international français aurait pris une grande décision.

«S'il force, il risque de rater la Coupe du Monde» Interrogé par SER Deportivos, Antón Meana a fait un point précis sur la blessure de Kylian Mbappé. « Ce n'est pas une simple entorse comme le dit le communiqué médical rendu public l'autre jour. Le communiqué devrait être expliqué, car le ligament croisé postérieur du genou gauche de Mbappé est à la limite, et Mbappé le sait. Il sait que s'il force, il risque de se blesser sérieusement, de se casser quelque chose et de rater la Coupe du monde », a affirmé le journaliste espagnol, avant de poursuivre.