Kylian Mbappé : Le licenciement qui lui coûte cher…

Il y a eu du mouvement au Real Madrid ces derniers mois. Carlo Ancelotti et Xabi Alonso ont tour à tour quitté leur poste d’entraîneur de la Casa Blanca lorsque des changements ont également été opérés dans l’organigramme. Un d’entre eux reviendrait à la figure du Real Madrid et notamment de son attaquant star Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, comme tout grand joueur, veut jouer tous les matchs. Néanmoins, cette détermination lui vaut un nouveau coup d’arrêt physique cette saison après sa première alerte au genou gauche décelée fin décembre et qui l’avait contraint de manquer quelques matchs du Real Madrid. De retour à la mi-janvier, le numéro 10 de la Casa Blanca avait pris part à la majorité des rencontres avant le 1/16ème de finale retour de Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne la semaine dernière. Également absent pour la réception de Getafe lundi soir, Mbappé pourrait manquer quelques rendez-vous à cause de son entorse au genou.

🚨 JUST IN: Itziar González (Real Madrid's former nutritionist who got sacked) via IG:



“Well, without changing nothing they keep destroying the knees."



"December 2024 to March 2025, these changes were consistent with many of my directives. Look at the injury statistics." pic.twitter.com/hkHVED3ACa — Madrid Universal (@MadridUniversal) March 5, 2026

«Et bien, sans rien changer, ils continuent à se détruire les genoux» Lundi, Rodrygo Goes contractait en plein match une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou droit. Les couacs aux genoux se sont multipliés dernièrement au Real Madrid. Pas une surprise pour Itziar Gonzalez, ex-physiothérapeute et nutritionniste du Real Madrid qui a été poussée vers la sortie et virée l’année dernière. Sur son compte Instagram, elle n’a pas mâché ses mots sur l’état actuel de l’infirmerie du club merengue. « Et bien, sans rien changer, ils continuent à se détruire les genoux. De décembre 2024 à mars 2025, ils ont suivi bon nombre de mes conseils. Regardez les statistiques sur les blessures ».