Mercato - PSG : Le remplaçant de Griezmann est à Paris ?

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Antoine Griezmann pourrait quitter l'Atlético de Madrid dans un avenir proche. Pour combler le vide que pourrait laisser l'attaquant français au Riyadh Air Metropolitano, les Colchoneros souhaiteraient recruter un joueur du PSG. Toutefois, le club de la capitale ne voudrait pas s'en séparer.

Formé à la Real Sociedad, Antoine Griezmann a tapé dans l'œil de la direction de l'Atlético. A tel point que les Colchoneros ont déboursé environ 54M€ pour s'attacher les services de l'ancien international français lors de l'été 2014. Sollicité par le FC Barcelone, Antoine Griezmann a accepté de relever le défi lancé par les Blaugrana. En effet, l'attaquant de 34 ans a signé au Barça lors de l'été 2019. Son transfert ayant couté une somme proche de 120M€. Mais alors que son séjour en Catalogne ne se passait pas comme il l'espérait, Antoine Griezmann est revenu à Madrid deux années plus tard.

Mercato - PSG : L'Atlético veut remplacer Griezmann par Lee ? Retraité international depuis la fin du mois de septembre 2024, Antoine Griezmann devrait raccrocher les crampons dans les années à venir. Et avant de tirer sa révérence, le numéro 7 de l'Atlético de Madrid devrait faire une ultime pige en MLS. Antoine Griezmann n'ayant jamais caché son ambition d'aller jouer aux Etats-Unis. Et alors que le protégé de Diego Simeone pourrait claquer la porte du Riyadh Air Metropolitano cette année, les Colchoneros auraient déjà déniché son digne successeur. Et il évoluerait actuellement au PSG.