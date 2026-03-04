Mercato : Antoine Griezmann reçoit une offre «incroyable», transfert imminent ?

Alexis Brunet

À 34 ans, Antoine Griezmann a certes pris sa retraite internationale, mais il évolue toujours au plus haut niveau avec son club, l’Atlético de Madrid. Sous contrat avec la formation espagnole jusqu’au 30 juin 2027, le Français pourrait toutefois quitter Madrid avant cette date. En effet, une équipe lui aurait fait une offre incroyable et souhaiterait le faire venir au plus vite.

Mardi soir, l’Atlético de Madrid s’est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi qui aura lieu le 18 avril prochain. Les Colchoneros se sont inclinés 3-0 contre le FC Barcelone lors de la demi-finale retour, mais leur victoire acquise 4-0 à l’aller leur a permis de s’imposer au total et d’avoir donc la possibilité de remporter un nouveau titre.

😂 « Cette photo est trop dure ? »



👏 La réponse géniale d’Antoine Griezmann à un tweet de l’an dernier du FC Barcelone. Les Blaugranas avaient remporté un match de Liga 4-2 à l’Estadio Metropolitano, mais hier, c’est bien l’Atlético qui s’est qualifié face au Barça 😅 pic.twitter.com/E0seIKojQt — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 4, 2026

Départ à venir pour Griezmann ? A 34 ans, Antoine Griezmann pourrait donc remporter un nouveau titre à moins qu'il ne soit déjà plus un joueur de l'Atlético de Madrid. Selon la Cadena Cope, la formation espagnole aurait reçu une offre incroyable de la part d’Orlando en MLS et elle serait donc prête à laisser partir son attaquant dans les prochains jours, chose qui n'était pas imaginable dernièrement. De son côté, le Français qui arrive à la fin de sa carrière n'a jamais caché son souhait d'évoluer un jour aux États-Unis et donc tout pourrait aller très vite pour lui dans les prochains jours.