Mercato : Antoine Griezmann reçoit une offre «incroyable», transfert imminent ?

À 34 ans, Antoine Griezmann a certes pris sa retraite internationale, mais il évolue toujours au plus haut niveau avec son club, l’Atlético de Madrid. Sous contrat avec la formation espagnole jusqu’au 30 juin 2027, le Français pourrait toutefois quitter Madrid avant cette date. En effet, une équipe lui aurait fait une offre incroyable et souhaiterait le faire venir au plus vite.
Mardi soir, l’Atlético de Madrid s’est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi qui aura lieu le 18 avril prochain. Les Colchoneros se sont inclinés 3-0 contre le FC Barcelone lors de la demi-finale retour, mais leur victoire acquise 4-0 à l’aller leur a permis de s’imposer au total et d’avoir donc la possibilité de remporter un nouveau titre.
Départ à venir pour Griezmann ?
A 34 ans, Antoine Griezmann pourrait donc remporter un nouveau titre à moins qu'il ne soit déjà plus un joueur de l'Atlético de Madrid. Selon la Cadena Cope, la formation espagnole aurait reçu une offre incroyable de la part d’Orlando en MLS et elle serait donc prête à laisser partir son attaquant dans les prochains jours, chose qui n'était pas imaginable dernièrement. De son côté, le Français qui arrive à la fin de sa carrière n'a jamais caché son souhait d'évoluer un jour aux États-Unis et donc tout pourrait aller très vite pour lui dans les prochains jours.
« Je ne vois aucune raison de m’inquiéter »
Après la rencontre face au FC Barcelone, le président de l’Atlético de Madrid Enrique Cerezo a évoqué le cas Antoine Griezmann. Le boss madrilène n’a pas confirmé que le joueur était sur le départ et il s’est plutôt montré très calme. « Griezmann ? Pour l’instant, nous sommes concentrés sur le match important de dimanche contre la Real Sociedad. Et ensuite, ce sera Tottenham. Griezmann sait déjà qu’il est un joueur de l’Atlético, et d’ailleurs, il a fait un match fantastique aujourd’hui (…) Le mystère est désormais levé : il est joueur de l’Atlético de Madrid. Va-t-il rester ? Pour l’instant, je n’entrevois aucun problème, et j’ai toujours dit que s’il y a le moindre souci, vous savez que je suis très honnête et je le dirai. Mais pour le moment, je ne vois aucune raison de m’inquiéter. »