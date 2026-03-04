Le feuilleton Mbappé fait parler en Espagne, «une intervention chirurgicale» dans les tuyaux ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France pourrait être privée de Kylian Mbappé pour le rassemblement du mois de mars en raison de la blessure au genou. Une simple mesure de précaution en raison d’une douleur persistante depuis quelques semaines. Néanmoins, il ne serait pas impossible qu’il soit contraint de passer sur la table d’opération…

Kylian Mbappé est aux abonnés absents. Fait rare pour être souligné. Depuis ses débuts à l’AS Monaco en 2016, le champion du monde affiche un ratio d’apparitions très important. Très peu blessée, la star du Real Madrid est cependant sur la touche depuis la semaine dernière. La faute à une entorse du genou qui s’est aggravée au fil des semaines après une première alerte datant de la fin de l’année civile de 2025. Une date de retour n’a pas été partagée par le Real Madrid par le biais d’un communiqué lundi soir.

🚨 Kylian Mbappé has been playing with knee discomfort since December 7th after suffering a blow vs Celta Vigo, almost three months ago. @MarioCortegana @GuillermoRai_ pic.twitter.com/Y0lIQdrobP — Madrid Zone (@theMadridZone) March 4, 2026

«Un repos minimum de trois semaines est nécessaire pour une entorse de grade 1 et de six semaines pour une entorse de grade 2» Aucune opération n’a été programmée et Kylian Mbappé ne devrait pas y avoir recours au vu de l’état de son genou. Cependant, tout sera décidé par l’évolution de sa convalescence d’après Juan Ayala. L’ancien président de la Société espagnole de traumatologie sportive et chef du service de traumatologie sportive et du genou à l'hôpital San Rafael de Madrid a été contacté par The Athletic. L’occasion pour le professionnel de santé de faire un point sur le cas Mbappé. « S'il s'agit d'une blessure de grade 1 (la moins grave), qui correspond à une élongation ligamentaire, ou d'une blessure de grade 2, qui correspond à une déchirure partielle, la chirurgie n'est jamais pratiquée. On recourt à un traitement conservateur. Un repos minimum de trois semaines est nécessaire pour une entorse de grade 1 et de six semaines pour une entorse de grade 2 ».