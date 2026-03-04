«Il est indispensable qu'il se transforme» : Zidane arrive en équipe de France, un grand changement est obligatoire

Dans quelques mois, Didier Deschamps laissera sa place à la tête de l’équipe de France, qui s'arrêtera après la Coupe du monde. Pour le moment, rien n’est officiel pour son remplaçant mais, sauf revirement de situation, c’est Zinédine Zidane qui devrait prendre la tête des Bleus. Toutefois, ce nouveau poste pour l’ancien joueur du Real Madrid devrait le forcer à effectuer une grande transformation. Explications.
La Coupe du monde 2026 marquera une fin pour l’équipe de France. Après 14 ans de mandat, Didier Deschamps va laisser sa place de sélectionneur après la compétition. Le champion du monde a déjà annoncé sa décision il y a plusieurs mois, mais pour le moment rien n’est officiel pour son remplaçant, bien qu’un nom ressorte avec insistance.
Zidane bientôt en équipe de France ?
Selon de nombreuses sources, la FFF aurait déjà trouvé le remplaçant de Didier Deschamps. Sans banc depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane devrait être le prochain sélectionneur de l’équipe de France. 20 ans après son dernier match avec les Bleus, l’ancien joueur du Real Madrid devrait donc revenir par la grande porte, lui qui rêve depuis plusieurs années du poste.
« Zidane aura besoin des médias »
Pour l’INA, Vincent Duluc est revenu sur la probable arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France. Selon le journaliste de L’Équipe, l’ancien coach du Real Madrid aura besoin des médias pour que son aventure avec les Bleus se passe bien, ce qu’avait bien compris Didier Deschamps. « Deschamps a toujours été très sensible aux médias. Il voulait savoir ce qui se passait dans les rédactions, qui faisait quoi. Il n’a jamais changé de numéro de téléphone. Il ne répond pas toujours mais tout le monde peut lui envoyer un message. Zidane aura besoin des médias mais ce n’est pas sa culture, étant donné qu'il ne vit plus en France depuis très longtemps. Cela dépendra aussi de qui l’accompagne. L’entraîneur des Bleus doit donner un peu plus au public qu’un entraîneur de club. Quand Michel Platini est devenu sélectionneur, il a donné à tout le monde alors que c’était infernal lorsqu’il était joueur. Il est indispensable que Zidane se transforme. »