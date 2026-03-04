Mercato - OM : La prochaine recrue d’Habib Beye dévoilée dans la presse ? Elle est déjà comparée à Ousmane Dembélé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison est encore loin d’être terminée pour l’OM, mais voilà qu’on pense déjà au prochain exercice. Et forcément, le mercato estival se prépare dès à présent au sein du club phocéen. Quelles seront alors les recrues d’Habib Beye ? Un nom a déjà filtré et le joueur en question est très prometteur.

Afin de remplacer Roberto De Zerbi, l’OM a décidé de faire confiance à Habib Beye. A peine remercié par le Stade Rennais, le Sénégalais a donc été intronisé comme entraîneur du club phocéen. L’ancien joueur marseillais a alors signé jusqu’en 2027. Sauf surprise, Beye sera donc sur le banc de l’OM la saison prochaine. Mais avec quel effectif ? Forcément, ça risque de bouger à l’occasion du prochain mercato, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées.

Un joueur de l’OM va rejoindre Vinicius, l’incroyable prédiction ! https://t.co/aREotLo9Cg — le10sport (@le10sport) March 4, 2026

4 ans plus tard, l’OM revient à la charge pour Cho ? Une fois n’est pas coutume, l’OM risque d’être actif lors du prochain mercato estival. Et pour ce qui est des arrivées au sein de l’effectif d’Habib Beye, voilà qu’un premier nom est sorti dans la presse. En effet, selon les informations de Média Foot, l’OM serait intéressé par… Mohamed-Ali Cho. En 2022, Marseille avait déjà tenté de le recruter alors qu’il se trouvait à Angers. En vain puisqu’il avait fini à la Real Sociedad. Voilà que 4 ans plus tard, le club phocéen voudrait retenter sa chance avec Cho, aujourd’hui à l’OGC Nice, et un rendez-vous aurait déjà eu lieu en coulisses.