Mercato - OM : La prochaine recrue d’Habib Beye dévoilée dans la presse ? Elle est déjà comparée à Ousmane Dembélé

La saison est encore loin d’être terminée pour l’OM, mais voilà qu’on pense déjà au prochain exercice. Et forcément, le mercato estival se prépare dès à présent au sein du club phocéen. Quelles seront alors les recrues d’Habib Beye ? Un nom a déjà filtré et le joueur en question est très prometteur.
Afin de remplacer Roberto De Zerbi, l’OM a décidé de faire confiance à Habib Beye. A peine remercié par le Stade Rennais, le Sénégalais a donc été intronisé comme entraîneur du club phocéen. L’ancien joueur marseillais a alors signé jusqu’en 2027. Sauf surprise, Beye sera donc sur le banc de l’OM la saison prochaine. Mais avec quel effectif ? Forcément, ça risque de bouger à l’occasion du prochain mercato, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées.
4 ans plus tard, l’OM revient à la charge pour Cho ?
Une fois n’est pas coutume, l’OM risque d’être actif lors du prochain mercato estival. Et pour ce qui est des arrivées au sein de l’effectif d’Habib Beye, voilà qu’un premier nom est sorti dans la presse. En effet, selon les informations de Média Foot, l’OM serait intéressé par… Mohamed-Ali Cho. En 2022, Marseille avait déjà tenté de le recruter alors qu’il se trouvait à Angers. En vain puisqu’il avait fini à la Real Sociedad. Voilà que 4 ans plus tard, le club phocéen voudrait retenter sa chance avec Cho, aujourd’hui à l’OGC Nice, et un rendez-vous aurait déjà eu lieu en coulisses.
Des similitudes entre Cho et Dembélé ?
L’avenir de Mohamed-Ali Cho va-t-il s’écrire à l’OM ? Aujourd’hui, l’attaquant évolue à l’OGC Nice sous les ordres de Franck Haise. Et l’entraîneur des Aiglons avait été dithyrambique à l’égard de son joueur, n’hésitant pas à le comparer à Ousmane Dembélé : « Oui, on peut le comparer un petit peu, toutes proportions gardées, parce qu’il y en a un qui est champion qui a le Ballon d’Or, à (Ousmane) Dembélé. Avec des caractéristiques, où il peut aller sur son pied droit, son pied gauche… Il doit peut-être juste acquérir un peu plus de volume pour maintenir des efforts pendant tout un match. Dans l’axe, il fait des bonnes choses, il est capable de combiner, de jouer juste, de prendre un intervalle… Il est de plus en plus précis à la sortie de ses dribbles. Il avance ».