Real Madrid : Mbappé écarté, «nous suivons de près ce qui lui arrive...»

Au Real Madrid, Kylian Mbappé est aux abonnés absents ce qui n’arrive presque jamais au vu de la rigueur et l’état physique régulièrement optimal du capitaine de l’équipe de France. Quand est-ce qu’il sera de nouveau opérationnel ? Le suspense reste entier et une communication officielle a été effectuée ces dernières heures.
Fait rarissime pour être souligné, Kylian Mbappé est sur la touche. La faute à une douleur au genou gauche qu’il traîne depuis des semaines et qui l’avait déjà privé de quelques matchs au début de l’année civile. Depuis fin février et le 1/16ème de finale retour de Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne (2-1) auquel il n’a pas participé à cause d’une entorse au genou gauche qui ne nécessite pour le moment pas une opération chirurgicale.
« Je lui parle tous les jours»
Après le Benfica, c’est sur la 26ème journée de Liga contre Getafe que Kylian Mbappé a dû faire l’impasse lundi soir (0-1). Quand va-t-il revenir ? De passage en conférence de presse ce jeudi au centre d’entraînement de Valdebebas avant le déplacement sur la pelouse du Celta Vigo demain soir, Alvaro Arbeloa a donné des nouvelles du cas Mbappé. « Tout est clair avec Mbappé ? Oui, je lui parle tous les jours. Nous suivons de près ce qui lui arrive, comment il va. C'est un processus que nous allons mener au jour le jour, en observant ses sensations. Il va de mieux en mieux chaque jour ».
Arbeloa prend la parole sur les départs de Mbappé et Bellingham : «Toutes ces décisions sont supervisées par les médecins du club»
Le discours de l’entraîneur du Real Madrid a été rapporté par AS ce jeudi. Alvaro Arbeloa a profité de sa prise de parole afin de mettre un terme aux polémiques concernant les départs des joueurs comme Kylian Mbappé à Paris et Jude Bellingham à Londres pour la consultation de spécialistes concernant leurs blessures au genou pour le Français et aux ischio-jambiers pour l’Anglais. « Qui décide que les joueurs doivent aller se soigner à l'extérieur ? Toutes ces décisions sont supervisées par les médecins du club. Tout, absolument tout, est supervisé ».