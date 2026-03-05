Real Madrid : Mbappé écarté, «nous suivons de près ce qui lui arrive...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé est aux abonnés absents ce qui n’arrive presque jamais au vu de la rigueur et l’état physique régulièrement optimal du capitaine de l’équipe de France. Quand est-ce qu’il sera de nouveau opérationnel ? Le suspense reste entier et une communication officielle a été effectuée ces dernières heures.

Fait rarissime pour être souligné, Kylian Mbappé est sur la touche. La faute à une douleur au genou gauche qu’il traîne depuis des semaines et qui l’avait déjà privé de quelques matchs au début de l’année civile. Depuis fin février et le 1/16ème de finale retour de Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne (2-1) auquel il n’a pas participé à cause d’une entorse au genou gauche qui ne nécessite pour le moment pas une opération chirurgicale.

🚨 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗜𝗡𝗤𝗨𝗜𝗘𝗧 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗕𝗟𝗘̀𝗠𝗘𝗦 𝗔𝗨 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗨. 😩



« Ce n’est pas une simple entorse. Son ligament croisé postérieur du genou gauche est à la limite, et Mbappé le sait. »



Il devrait se rendre aux Etats-Unis avec… pic.twitter.com/2zyrV0VvAb — Actu Foot (@ActuFoot_) March 5, 2026

« Je lui parle tous les jours» Après le Benfica, c’est sur la 26ème journée de Liga contre Getafe que Kylian Mbappé a dû faire l’impasse lundi soir (0-1). Quand va-t-il revenir ? De passage en conférence de presse ce jeudi au centre d’entraînement de Valdebebas avant le déplacement sur la pelouse du Celta Vigo demain soir, Alvaro Arbeloa a donné des nouvelles du cas Mbappé. « Tout est clair avec Mbappé ? Oui, je lui parle tous les jours. Nous suivons de près ce qui lui arrive, comment il va. C'est un processus que nous allons mener au jour le jour, en observant ses sensations. Il va de mieux en mieux chaque jour ».