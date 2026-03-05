PSG - «Je suis fatigué» : L'annonce inquiétante de Luis Enrique ?

Amadou Diawara

Pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1, le PSG affronte l'AS Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes. Présent en conférence de presse d'avant-match ce jeudi après-midi, Luis Enrique a fait un aveu. En effet, le coach du PSG a reconnu qu'il était « fatigué » de voir un scénario se répéter.

Ce vendredi soir, le PSG a rendez-vous avec l'AS Monaco au Parc des Princes, et ce, pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Interrogé au micro de PSG TV ce jeudi après-midi, Luis Enrique a annoncé la couleur avant cette rencontre.

«Encore Monaco» Alors que le PSG a déjà affronté l'AS Monaco à trois reprises - en Ligue 1 (29 novembre 2025) et en barrage de la Ligue des Champions (17 & 25 février) - Luis Enrique a fait passer un message clair. « Encore Monaco ! Je pense que pour les deux équipes, c'est mieux comme ça. C'est comme lorsque tu vois beaucoup tes amis, c'est bien de laisser un peu d'espace. Ce n'est pas simple. On se connait parfaitement. Mais si je suis fatigué de jouer contre Monaco, tu peux imaginer Monaco contre nous. Nous sommes une équipe très difficile à jouer, c'est facile de critiquer le fait de jouer le PSG, mais nous sommes un cauchemar à jouer pour les adversaires », a confié Luis Enrique, avant d'en rajouter une couche en conférence de presse.