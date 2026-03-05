«Petit m*rdeux» : Un journaliste pète un plomb contre un joueur de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Marseille s’est réveillée avec une nouvelle gueule de bois au lendemain de l’élimination phocéenne par le TFC en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 3-4 aux t.a.b.). Un joueur est encore au coeur des critiques, pour ses prestations sur le terrain mais pas seulement.

Trois jours après la victoire contre l’OL, l’OM n’a pas su enchaîner face à Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.) mercredi soir, sur la pelouse du Vélodrome. Une élimination en quart de finale de la Coupe de France qui a ravivé la colère des supporters, lançant des fumigènes en direction des joueurs après le coup de sifflet final. De son côté, Leonardo Balerdi a encore connu une soirée difficile, manquant d’abord son tir au but avant d’être au cœur d’une altercation avec ses adversaires. Un comportement qui a exaspéré Idriss Kasmi dans le live du Phocéen.

« Qu’il arrête ces attitudes de petits merdeux » « Il fait exprès pour aller réconforter Nwaneri, de passer au milieu des Toulousains et mettre les mains un peu partout. Franchement, j’ai failli balancer le présentoir de téléphone, heureusement qu’on a vite coupé l’émission. Qu’il arrête ces attitudes de petits merdeux, a lâché le journaliste du Phocéen, dans une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux. Au bout d’un moment, je vais utiliser les vrais termes, qu’il retrouve un caractère de bonhomme et qu’il sache se faire petit durant les moments où il faut se faire petit. »