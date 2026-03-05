Le geste «égoïste» de Kylian Mbappé qui a de lourdes conséquences : L'accusation est lancée sur La Chaîne L’Équipe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé est actuellement écarté des terrains en raison d’un problème au genou gauche, ce qui pourrait le priver du huitième de finale de la Ligue des champions contre Manchester City (11 au 17 mars). Pour un célèbre consultant de la Chaîne L’Équipe, l’ancien buteur du PSG est en partie responsable de la situation.

L’état de Kylian Mbappé suscite l’inquiétude, à quelques mois du début de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Écarté des terrains à cause d’une blessure au genou gauche qu’il traîne depuis le mois de décembre, l’international français ne sait pas encore quand il sera opérationnel, d’autant que son problème serait plus sérieux qu'annoncé. « Ce n'est pas une simple entorse comme le dit le communiqué médical rendu public l'autre jour. Le communiqué devrait être expliqué, car le ligament croisé postérieur du genou gauche de Mbappé est à la limite, et Mbappé le sait, a révélé le journaliste Antón Meana sur la Cadena SER. Il sait que s'il force, il risque de se blesser sérieusement, de se casser quelque chose et de rater la Coupe du monde ».

« Au départ de l’histoire, il y a un fautif qui est Kylian Mbappé » Pour Jérôme Alonzo, Kylian Mbappé a sa part de responsabilité dans la situation difficile qu’il traverse actuellement. « Fin décembre, Kylian Mbappé joue quelques matchs dans l’objectif un peu égoïste de battre le record de buts sur une année civile de Cristiano Ronaldo. Je veux bien qu’aujourd’hui, on dise que Kylian veut se préserver pour la Coupe du monde parce qu’il se rend compte qu’il a trop tiré sur la corde et que là, c’est en train d’être hyper limite. Mais au départ de l’histoire, il y a un fautif qui est Kylian Mbappé aussi », a confié l’ancien portier du PSG, dans L’Équipe de Greg.