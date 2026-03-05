Malaise à l’OM : Greenwood ne se cache même plus, la photo qui fait parler

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’aventure de l’OM en Coupe de France s’est brusquement arrêtée au stade des quarts de finale. Mercredi, le club phocéen a connu un nouveau revers et les empilent ces derniers temps. Le fossé se creuserait entre Mason Greenwood et le reste du monde à Marseille. Et nous en sommes plus tout à fait au stade des spéculations, photo à l’appui.

Une désillusion de plus à l’OM. Après la défaite au Trophée des champions, l’élimination surprise en phase de saison régulière de Ligue des champions et le revers historique contre le PSG en Ligue 1 (5-0 plus large écart de l’histoire des Classicos), l’Olympique de Marseille a poursuivi sa descente aux enfers mercredi soir. Engagé en Coupe de France, seule compétition qui lui restait pour pour espérer rafler un titre au vu du retard accusé dans la course au titre en championnat sur le PSG (14 points), l’OM est sorti par la petite porte.

Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 a vécu la fin de la séance de tirs aux buts face au TFC complètement écarté du reste du groupe… pic.twitter.com/iniKT0Mywi — Actu Foot (@ActuFoot_) March 4, 2026

Mason Greenwood s’écarte du reste du groupe pendant la séance des tirs au but Rejoint à deux reprises au score par le Toulouse FC, 2-2 à la fin du temps réglementaire, l’Olympique de Marseille a été battu pendant la séance de tirs au but (3-4). La série noire dans la compétition depuis 1989 se poursuit, pas de Coupe de France pour l’OM après cette élimination en quart de finale. Pendant les tirs au but, après avoir ouvert la voie en marquant le sien, Mason Greenwood n’a pas rejoint ses coéquipiers dans le rond central et s’est excentré près de la ligne de touche. Une image qui fait parler sur les réseaux sociaux, faisant enfler les rumeurs de malaise à Marseille pour l’attaquant anglais visiblement de plus en plus esseulé.