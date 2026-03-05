Malaise à l’OM : Greenwood ne se cache même plus, la photo qui fait parler

L’aventure de l’OM en Coupe de France s’est brusquement arrêtée au stade des quarts de finale. Mercredi, le club phocéen a connu un nouveau revers et les empilent ces derniers temps. Le fossé se creuserait entre Mason Greenwood et le reste du monde à Marseille. Et nous en sommes plus tout à fait au stade des spéculations, photo à l’appui.
Une désillusion de plus à l’OM. Après la défaite au Trophée des champions, l’élimination surprise en phase de saison régulière de Ligue des champions et le revers historique contre le PSG en Ligue 1 (5-0 plus large écart de l’histoire des Classicos), l’Olympique de Marseille a poursuivi sa descente aux enfers mercredi soir. Engagé en Coupe de France, seule compétition qui lui restait pour pour espérer rafler un titre au vu du retard accusé dans la course au titre en championnat sur le PSG (14 points), l’OM est sorti par la petite porte.
Mason Greenwood s’écarte du reste du groupe pendant la séance des tirs au but
Rejoint à deux reprises au score par le Toulouse FC, 2-2 à la fin du temps réglementaire, l’Olympique de Marseille a été battu pendant la séance de tirs au but (3-4). La série noire dans la compétition depuis 1989 se poursuit, pas de Coupe de France pour l’OM après cette élimination en quart de finale. Pendant les tirs au but, après avoir ouvert la voie en marquant le sien, Mason Greenwood n’a pas rejoint ses coéquipiers dans le rond central et s’est excentré près de la ligne de touche. Une image qui fait parler sur les réseaux sociaux, faisant enfler les rumeurs de malaise à Marseille pour l’attaquant anglais visiblement de plus en plus esseulé.
«Mason fait ce qu’il veut», Greenwood en froid avec Benatia ?
D’ailleurs, La Provence apporte ce jeudi des précisions peu optimistes pour l’avenir proche de Mason Greenwood à l’OM. Un proche du vestiaire marseillais n’y est pas allé de main morte, exposant totalement le joueur anglais et son attitude en interne. « Mason fait ce qu’il veut, il suit son propre chemin ». Et ses relations avec les dirigeants ne sont pas au beau fixe depuis la mise en retrait de l’ex-président Pablo Longoria. Le directeur du football de l’OM Medhi Benatia ne serait plus sur la même longueur d’onde avec Greenwood, laissant le joueur quelque peu isolé.