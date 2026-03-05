Scène «complètement lunaire» à l’OM : Le responsable est désigné sur La Chaîne L’Equipe !

Pierrick Levallet

L’OM n’en pas encore terminé avec la crise. Après sa victoire contre l’OL, le club phocéen pensait être en train de sortir la tête de l’eau. Mais Habib Beye n’est finalement pas au bout de ses galères. La formation marseillaise s’est faite éliminer de la Coupe de France ce mercredi soir par Toulouse après les tirs au but. La situation olympienne fait donc encore parler. Et elle n’a pas manqué de rappeler une scène à un journaliste, qui s’est alors permis de pointer la direction du doigt.

«La mission d’être une frontière n’est pas assurée» « On se trompe avec l’entraîneur volcanique, semi-nerveux... Le dirigeant qui est au-dessus de l’entraîneur doit être une frontière entre le contexte et les joueurs. Rulli après une défaite récente avant le stage à Marbella dit ce truc complètement lunaire : ‘ça va nous faire du bien de quitter Marseille, de quitter la Commanderie’. Et il le dit avec un soulagement qui n’est pas fin sur son visage. Ça veut dire que la mission d’être une frontière n’est pas assurée. C’est une époque révolue, mais c’était ça, que le contexte rentrait à l’intérieur de la Commanderie » a expliqué Félix Rouah dans L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.