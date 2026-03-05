L'OM éliminé : Ça peut devenir «un désastre», le scénario redouté par Samir Nasri

Pierrick Levallet

Tout ne se passe pas comme prévu à l’OM. Après l’élimination en Ligue des champions, le club phocéen doit désormais tirer un trait sur la Coupe de France. Les hommes d’Habib Beye ont été sortis par Toulouse ce mercredi soir. La formation marseillais n’a donc plus que la Ligue 1 à jouer. Et un scénario fait craindre le pire à Samir Nasri pour la fin de l’exercice 2025-2026.

«La saison serait un désastre si...» « Si Marseille termine cinquième ou sixième, cette saison est un désastre. Compte tenu de tout ce qui s’est passé durant la saison, un président qui s’en va, un directeur sportif, un changement d’entraîneur... Là, la saison serait un désastre. Compte tenu aussi de tous les efforts consentis pour faire venir certains joueurs, les salaires donnés, la masse salariale et compagnie... si Marseille ne finit pas dans les quatre premiers, je dirai même pas dans les trois premiers, dans les quatre premiers pour au moins avoir une chance de se qualifier pour la Ligue des champions, là la saison serait un désastre » a d’abord lancé l’ancien de l’OM et de Manchester City sur Canal+.