Mercato - PSG : Un flop va enfin partir définitivement ? La presse étrangère apporte une bonne nouvelle

Pierrick Levallet

Ces derniers mois, le PSG n’a pas été spécialement très actif sur le mercato. Le club de la capitale aurait ainsi prévu quelques mouvements pour l’été prochain. Les dirigeants parisiens pourraient notamment se séparer d’un flop définitivement. Et la presse étrangère a apporté une plutôt bonne nouvelle à ce sujet.

Contrairement à l’OM, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato ces derniers mois. Entre l’été dernier et cet hiver, le club de la capitale n’a enregistré que quatre arrivées : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. Les dirigeants parisiens ont surtout cherché à faire le ménage dans le vestiaire de Luis Enrique en se débarrassant des indésirables. Si certains sont partis définitivement, d’autres en revanche pourraient revenir à l’issue de la saison.

Changement d’entraîneur au PSG : C’est «le début de la fin» pour lui https://t.co/oIxdlVbliA — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

Renato Sanches définitivement transféré au Panathinaïkos ? C’est notamment le cas de Renato Sanches. Le Portugais a été envoyé en prêt sans option d’achat au Panathinaïkos. Et le milieu de terrain de 28 ans, toujours victime de quelques pépins physiques, arrive quand même à jouer quelques matchs avec le club d’Athènes. Le PSG ne serait donc pas contre négocier un transfert définitif d’après les informations du média grec Gazzetta. Seulement, le contrat de l’ancien du LOSC et du Bayern Munich nécessiterait une somme d’argent assez considérable. Le Panathinaïkos devra ainsi prendre une décision à l’issue de la saison, et celle-ci devrait dépendre des négociations avec le PSG pour un nouveau prêt ou un transfert définitif.