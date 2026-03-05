XV de France - Stade Toulousain : Thomas Ramos ne peut pas répondre, «il faut poser la question à ma femme…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début du Tournoi des VI Nations, le XV de France impressionne et on parle beaucoup d’Antoine Dupont, de retour avec les Bleus, Matthieu Jalibert ou encore Louis Bielle-Biarrey. Mais il y a aussi un autre international qui crève l’écran : Thomas Ramos. L’arrière du Stade Toulousain a d’ailleurs accordé une interview à L’Equipe au cours de laquelle il a renvoyé vers sa femme pour avoir une réponse.

Ce samedi, le XV de France affronte l’Ecosse pour la suite de son Tournoi des VI Nations, visant toujours la possibilité de réaliser le Grand Chelem. Fabien Galthié a annoncé sa composition et au poste d’arrière, on retrouvera bien évidemment Thomas Ramos. Après avoir dépanné à l’ouverture contre l’Italie en l’absence de Matthieu Jalibert, le joueur du Stade Toulousain va retrouver son numéro 15. Une arme essentielle pour les Bleus alors que Ramos est aujourd’hui considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde.

« J'aime forcément gagner mais je déteste encore plus perdre » Perçu comme le meilleur joueur du monde de rugby, Thomas Ramos a la mentalité qui va avec : il déteste perdre. Au cours d'un entretien accordé à L’Equipe, le joueur du XV de France et du Stade Toulousain a confié : « La victoire est-elle une obsession au quotidien ? Je dirais plus la défaite. C'est quelque chose qui m'obsède car j'aime forcément gagner mais je déteste encore plus perdre dans tout ce que je fais. Et pas seulement au rugby. Depuis tout petit, je suis plutôt mauvais perdant. Tant que je n'avais pas gagné contre mon père au ping-pong, je ne voulais pas aller au lit. Pareil pour les jeux de société. J'aime ce côté compétition. Mais aussi pousser les joueurs autour de moi à détester perdre et détester se laisser marcher sur les pieds. Je ne le supporte pas. J'essaie de le transmettre au quotidien même si parfois ça peut paraître chiant peut-être pour les mecs. Mais à la fin, on est bien contents quand on gagne ».