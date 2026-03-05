Mercato - PSG : Nouveau malaise à cause d’un «beau contrat», les accusations de Jérôme Rothen

Depuis le début de saison, le PSG fait face à une cascade de pépins physiques. Luis Enrique est ainsi souvent privé de certains de ses habituels titulaires. La situation de l’un d’eux commence d’ailleurs à interpeler. Jérôme Rothen s’est alors permis de proférer des accusations à son sujet sur les antennes de RMC.
Le PSG n’est pas épargné par les pépins physiques depuis le début de saison. De nombreuses blessures ont privé Luis Enrique de certains de ses habituels titulaires. Ousmane Dembélé a par exemple manqué les derniers matchs et Joao Neves est forfait pour la réception de l’AS Monaco ce vendredi. Mais c’est surtout le cas de Fabian Ruiz qui interpelle, l’Espagnol étant absent depuis un petit moment maintenant. Jérôme Rothen s’est alors permis de lancer des accusations à son sujet.
«Le staff médical se pose de grosses questions et surtout les dirigeants»
« On se pose beaucoup de question, même à l’intérieur du club. Il y en a qui ont des gros pépins, mais c’est vrai que Fabian Ruiz, ça pose question. On parle d’une contusion, mais le match contre le Sporting Portugal commence à dater. Donc ils ont pris le temps de régler ce fameux hématome. Derrière, reprise au contact du terrain avec le staff médical, tout se passe bien. Et puis quand Monsieur Ruiz accélère un peu et qu’il est tout proche de reprendre l’entraînement avec le groupe, comme par hasard la contusion lui fait mal. Donc au bout d’un moment, tu grattes un peu et le staff médical se pose de grosses questions et surtout les dirigeants. Mais Ruiz parle à des gens qui veulent son bien, et qui me les répètent » a d’abord confié l’ancien du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.
«Au sein du club, c’est très mal vécu»
« Il dit à son entourage et son agent - et c’est aussi les conseils qu’on lui donne - ‘Non, moi je me préserve pour la sélection fin mars parce que j’ai assez donné au PSG pour l’instant. Donc je reprendrai prochainement, mais je ne sais pas quand’. Mais vous verrez que fin mars, il sera pris avec l’Espagne. Et surtout, il se consacre pour bien se préparer et bien revenir pour la Coupe du monde. Pourquoi il pense comme ça ? Parce que Monsieur Ruiz a resigné un beau contrat au PSG. Donc maintenant, il est tranquille, penard. Et je peux dire qu’au sein du club, c’est très mal vécu. Son état d’esprit aujourd’hui après avoir dit tout et son contraire sur la blessure » a ensuite ajouté Jérôme Rothen, qui estime que la récente prolongation de Fabian Ruiz serait à l’origine de ce nouveau malaise au PSG.