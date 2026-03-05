Mercato - PSG : Nouveau malaise à cause d’un «beau contrat», les accusations de Jérôme Rothen

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, le PSG fait face à une cascade de pépins physiques. Luis Enrique est ainsi souvent privé de certains de ses habituels titulaires. La situation de l’un d’eux commence d’ailleurs à interpeler. Jérôme Rothen s’est alors permis de proférer des accusations à son sujet sur les antennes de RMC.

Le PSG n’est pas épargné par les pépins physiques depuis le début de saison. De nombreuses blessures ont privé Luis Enrique de certains de ses habituels titulaires. Ousmane Dembélé a par exemple manqué les derniers matchs et Joao Neves est forfait pour la réception de l’AS Monaco ce vendredi. Mais c’est surtout le cas de Fabian Ruiz qui interpelle, l’Espagnol étant absent depuis un petit moment maintenant. Jérôme Rothen s’est alors permis de lancer des accusations à son sujet.

Mercato - PSG : Il tombe «amoureux» d’un Parisien, son transfert en préparation ? https://t.co/dC1SNKqwwR — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

«Le staff médical se pose de grosses questions et surtout les dirigeants» « On se pose beaucoup de question, même à l’intérieur du club. Il y en a qui ont des gros pépins, mais c’est vrai que Fabian Ruiz, ça pose question. On parle d’une contusion, mais le match contre le Sporting Portugal commence à dater. Donc ils ont pris le temps de régler ce fameux hématome. Derrière, reprise au contact du terrain avec le staff médical, tout se passe bien. Et puis quand Monsieur Ruiz accélère un peu et qu’il est tout proche de reprendre l’entraînement avec le groupe, comme par hasard la contusion lui fait mal. Donc au bout d’un moment, tu grattes un peu et le staff médical se pose de grosses questions et surtout les dirigeants. Mais Ruiz parle à des gens qui veulent son bien, et qui me les répètent » a d’abord confié l’ancien du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.