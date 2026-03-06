Un joueur du PSG suivi d'une mauvaise réputation : Le vestiaire est là pour répondre au préjugé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dorénavant, le PSG se montre très méticuleux sur son recrutement. Le club parisien, en plus de joueurs de talent, cherche à recruter des joueurs avec des personnalités bien définies. Alors qu’un membre de l’effectif a pu souffrir d’une certaine réputation, l’un de ses coéquipiers a répondu aux préjugés pouvant l’entourer. Explications.

Parfois, il arrive que certains joueurs de football disposent d’une réputation autour de leur personnalité. Certains supporters ainsi que quelques observateurs pensent souvent pouvoir connaître la véritable facette des joueurs professionnels. Mais souvent, ces derniers se trompent. Arrivé au PSG en 2024 en provenance de Krasnodar, Matvey Safonov a notamment pâti de la guerre provoquée par la Russie en Ukraine en 2022.

Depuis combien d'années un joueur russe n'avait pas réussi à s'imposer (ou presque s'imposer) dans un club non russe de Ligue des Champions ?



Sacré accomplissement pour Safonov mine de rien — Romain Molina (@Romain_Molina) February 28, 2026

Safonov plein de détermination Arrivé avec beaucoup de détermination au PSG, l’actuel gardien titulaire avait prévenu. « Je vais me bagarrer pour être titulaire. Je ne suis pas venu au PSG pour être dans la peau d’un remplaçant », glissait ainsi Safonov en interne d’après le Parisien. Ayant remonté la pente et ayant relégué Lucas Chevalier au rang de numéro deux, le Russe de 27 ans a également acquis la confiance de Luis Enrique, mais aussi de la légitimité au sein du vestiaire, où il y est décrit comme une personnalité solaire.