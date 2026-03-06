Un joueur du PSG suivi d'une mauvaise réputation : Le vestiaire est là pour répondre au préjugé

Dorénavant, le PSG se montre très méticuleux sur son recrutement. Le club parisien, en plus de joueurs de talent, cherche à recruter des joueurs avec des personnalités bien définies. Alors qu’un membre de l’effectif a pu souffrir d’une certaine réputation, l’un de ses coéquipiers a répondu aux préjugés pouvant l’entourer. Explications.
Parfois, il arrive que certains joueurs de football disposent d’une réputation autour de leur personnalité. Certains supporters ainsi que quelques observateurs pensent souvent pouvoir connaître la véritable facette des joueurs professionnels. Mais souvent, ces derniers se trompent. Arrivé au PSG en 2024 en provenance de Krasnodar, Matvey Safonov a notamment pâti de la guerre provoquée par la Russie en Ukraine en 2022.
Safonov plein de détermination
Arrivé avec beaucoup de détermination au PSG, l’actuel gardien titulaire avait prévenu. « Je vais me bagarrer pour être titulaire. Je ne suis pas venu au PSG pour être dans la peau d’un remplaçant », glissait ainsi Safonov en interne d’après le Parisien. Ayant remonté la pente et ayant relégué Lucas Chevalier au rang de numéro deux, le Russe de 27 ans a également acquis la confiance de Luis Enrique, mais aussi de la légitimité au sein du vestiaire, où il y est décrit comme une personnalité solaire.
« C’est le feu et la glace »
« Quand on ne le connaît pas, Matvey peut donner la sensation d’être assez froid avec les autres. Mais une fois qu’on l’a découvert, on voit quelqu’un de très éduqué, très drôle, chambreur et qui a un humour différent du nôtre. C’est le feu et la glace », raconte ainsi un intime du vestiaire du PSG auprès du quotidien. « Il a gagné le respect de tout le monde car il a respecté tout le monde », résume également un proche du numéro 39, qui poursuit donc sa folle ascension dans la hiérarchie des gardiens parisiens. Reste désormais à savoir si Safonov restera numéro un jusqu’à la fin de la saison…