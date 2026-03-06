La méthode Zinedine Zidane détaillée : Les joueurs de l'équipe de France sont prévenus

Sauf énorme surprise, Zinédine Zidane devrait succéder à Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. Si un flou demeure en raison de la période d’inactivité de la légende française, l’un de ses anciens joueurs au Real Madrid a détaillé la « méthode Zidane », et cela risque de surprendre. Explications.
Une question de mois désormais. Alors que l’éternel Didier Deschamps tirera sa révérence à la tête de l’équipe de France à l’issue du mondial 2026 en Amérique, Zinédine Zidane est fortement pressenti pour lui succéder. Le champion du monde et Ballon d’Or 1998 est le candidat parfait, lui qui n’a tout de même plus exercé depuis 2021 et son départ du Real Madrid.
« On ne faisait pas grand-chose »
Ayant remporté trois Ligue des Champions consécutive sous les ordres du Français (entre 2016 et 2018), Gareth Bale est revenu sur la méthode Zidane. « Il a joué en Italie et je pense qu'il en a tiré des enseignements, surtout à cette époque où nous étions très défensifs. On ne faisait pas grand-chose ; contre le Barça ou le Bayern, on essayait un peu de tactique, mais dans les autres matchs, c'était minimal. » Les entraînements se déroulaient normalement : exercices de possession, petit match, travail des finitions, et puis c’était tout », a ainsi confié le Gallois dans le podcast WeAreTheOverlap.
« Le style de management de Carlo Ancelotti était le meilleur »
« Lors des matchs importants, on travaillait 15 minutes sur les tactiques défensives au lieu des tactiques offensives, et c’était tout. Sa force résidait dans le respect qu'il portait à son parcours de joueur ; un parcours gratifiant. Et puis, au Real Madrid, on ne peut pas se permettre de se relâcher. Le style de management de Carlo Ancelotti était le meilleur ; même quand on ne jouait pas, il nous traitait comme ses meilleurs amis. Il avait ce don de mettre tout le monde de bonne humeur et de donner le meilleur de soi-même. Je l’ai déjà dit : au Real Madrid, l’important n’est pas d’être l’entraîneur, mais de gérer les joueurs », conclut Bale, qui a donc eu différents types d’entraîneurs lors de son passage à Madrid.