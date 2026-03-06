La méthode Zinedine Zidane détaillée : Les joueurs de l'équipe de France sont prévenus

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sauf énorme surprise, Zinédine Zidane devrait succéder à Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. Si un flou demeure en raison de la période d’inactivité de la légende française, l’un de ses anciens joueurs au Real Madrid a détaillé la « méthode Zidane », et cela risque de surprendre. Explications.

Une question de mois désormais. Alors que l’éternel Didier Deschamps tirera sa révérence à la tête de l’équipe de France à l’issue du mondial 2026 en Amérique, Zinédine Zidane est fortement pressenti pour lui succéder. Le champion du monde et Ballon d’Or 1998 est le candidat parfait, lui qui n’a tout de même plus exercé depuis 2021 et son départ du Real Madrid.

😳🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Gareth Bale expuso que Zinedine Zidane NO TRABAJABA DEMASIADO como entrenador del Real Madrid:



"Jugó en el fútbol italiano y creo que cogió algo de allí, especialmente en ese tiempo que fuimos muy defensivos. No hacía demasiado, si era contra el Barça o el Bayern… pic.twitter.com/BDhS6j7NTR — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 5, 2026

« On ne faisait pas grand-chose » Ayant remporté trois Ligue des Champions consécutive sous les ordres du Français (entre 2016 et 2018), Gareth Bale est revenu sur la méthode Zidane. « Il a joué en Italie et je pense qu'il en a tiré des enseignements, surtout à cette époque où nous étions très défensifs. On ne faisait pas grand-chose ; contre le Barça ou le Bayern, on essayait un peu de tactique, mais dans les autres matchs, c'était minimal. » Les entraînements se déroulaient normalement : exercices de possession, petit match, travail des finitions, et puis c’était tout », a ainsi confié le Gallois dans le podcast WeAreTheOverlap.