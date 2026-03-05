Mercato - PSG : Zinedine Zidane réclamait son transfert, «il voulait que je vienne»

Pierrick Levallet

Avant d’entamer son illustre carrière d’entraîneur, Zinédine Zidane a connu une très belle carrière de joueur. Formé à l’AS Cannes, le Ballon d’Or 1998 espérait notamment accueillir un joueur du PSG en 1993. Mais finalement, ce dernier a fait un autre choix de destination pour poursuivre son aventure dans le championnat de France.

La réputation de Zinédine Zidane n’est plus à faire. Entraîneur émérite avec le Real Madrid, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France s’est d’abord fait un nom sur les terrains. Le Ballon d’Or 1998 était l’un des meilleurs de sa génération. L’ex-joueur de la Juventus avait toutefois réclamé l’arrivée d’un attaquant du PSG lorsqu’il évoluait à l’AS Cannes. Mais le joueur en question a préféré opter pour une autre destination.

Mercato - PSG : Il tombe «amoureux» d’un Parisien, son transfert en préparation ? https://t.co/dC1SNKqwwR — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

«Le club n’a pas lâché l’argent qu’il fallait» « J’ai une bonne histoire concernant mon arrivée à Monaco. J’étais en fin de contrat à Paris et j’aurais dû aller à Bordeaux. Il y avait eu de bonnes discussions. Zizou était là-bas (il l’a vu débuter à Cannes lors de son prêt en 1991) et il voulait que je vienne. Courbis était là-bas aussi mais le club n’a pas lâché l’argent qu’il fallait. Cela s’est joué à quelques centimes près sur le salaire. Comme ça traînait, Marseille m’a appelé. Tapie laisse deux messages » a ainsi raconté Amara Simba pour Nice Matin.