Mercato - OM : La saison est «ratée»... et ça a commencé avec ce transfert ?

Ce mercredi soir, l’OM a de nouveau subi une grosse désillusion. Éliminés de la Coupe de France par Toulouse aux tirs au buts, les Phocéens ont raté leur saison. Mais pour certains observateurs, les problèmes de Marseille pourraient directement être liés à un certain transfert bouclé en début de saison. Explications.
Rien ne va plus à l’OM. Quelques semaines seulement après la terrible élimination en Ligue des Champions et le départ de Roberto De Zerbi, le club phocéen se voit également éliminé de la Coupe de France. Ce mercredi soir, Marseille a été éliminé par Toulouse, qui verra donc les demi-finales de la compétition, à défaut de l’OM, qui va désormais tenter de se sauver en arrachant une troisième place en championnat.
L’OM en grande difficulté
Ayant concédé deux buts sur corner, l’OM peut s’en mordre les doigts. Mais le problème semble bien plus profond. Alors que la formation d’Habib Beye avait réussi une belle prestation lors de l’Olympico face à l’OL dimanche soir, le manque de régularité a une fois de plus frappé les pensionnaires du Vélodrome, abandonnés par les leaders lors de ce match (Balerdi a une fois de plus manqué son match). Pour certains observateurs comme Denis Charvet, les maux marseillais remontent jusqu’à un certain Adrien Rabiot.
« Elle a commencé à être ratée avec cette balle dans le pied qui se sont tirés avec Rabiot »
« La saison de l'OM est-elle déjà ratée ? Elle a commencé à être ratée avec cette balle dans le pied qui se sont tirés avec Rabiot. Tu te sépares du meilleur joueur, peut-être du seul leader de l’équipe. Quand tu revois la saison, tu dis qu’il n'y a pas de leader, mais lui en était un, il s'investissait à fond. Puis une petite bagarre et tu vires Rabiot. Mais comment tu ne fais pas tout pour le garder ? Comment tu n’arranges pas tout ? Pour moi, elle est déjà ratée là », a ainsi analysé Charvet au micro de RMC ce jeudi.