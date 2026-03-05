Mercato - OM : La saison est «ratée»... et ça a commencé avec ce transfert ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, l’OM a de nouveau subi une grosse désillusion. Éliminés de la Coupe de France par Toulouse aux tirs au buts, les Phocéens ont raté leur saison. Mais pour certains observateurs, les problèmes de Marseille pourraient directement être liés à un certain transfert bouclé en début de saison. Explications.

Rien ne va plus à l’OM. Quelques semaines seulement après la terrible élimination en Ligue des Champions et le départ de Roberto De Zerbi, le club phocéen se voit également éliminé de la Coupe de France. Ce mercredi soir, Marseille a été éliminé par Toulouse, qui verra donc les demi-finales de la compétition, à défaut de l’OM, qui va désormais tenter de se sauver en arrachant une troisième place en championnat.

📋❌ Inventaire des souffrances de l’OM cette saison (et on n’est qu’en mars)



👉 Départ d’Adrien Rabiot après une altercation dans le vestiaire.



👉 Le vol subi au Bernabéu face au Real Madrid.



👉 La simulation d’Emerson contre le Sporting Portugal qui fait tout basculer.



👉… pic.twitter.com/vaXdIyQvbC — Peuple Olympien (@peupleolympien) March 5, 2026

L’OM en grande difficulté Ayant concédé deux buts sur corner, l’OM peut s’en mordre les doigts. Mais le problème semble bien plus profond. Alors que la formation d’Habib Beye avait réussi une belle prestation lors de l’Olympico face à l’OL dimanche soir, le manque de régularité a une fois de plus frappé les pensionnaires du Vélodrome, abandonnés par les leaders lors de ce match (Balerdi a une fois de plus manqué son match). Pour certains observateurs comme Denis Charvet, les maux marseillais remontent jusqu’à un certain Adrien Rabiot.