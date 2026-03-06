Mercato - OM : Un départ réclamé sur RMC, il doit partir «pour son bien-être»

Ce mercredi soir, l’OM a subi un nouveau coup derrière la tête en étant éliminé de la Coupe de France par Toulouse aux tirs au but (2-3). La prestation de certains Marseillais n’est pas du tout passée pour des observateurs. Le départ de l’un des tauliers du club phocéen a même été réclamé à plusieurs reprises sur les ondes de RMC. Explications.
Un nouveau coup dur pour l’OM. Déjà éliminé en Ligue des Champions et dépassé en championnat, le club phocéen s’est fait sortir de la Coupe de France ce mercredi soir, en ayant perdu la séance de tirs au but face au TFC du côté du Vélodrome. Clairement, certaines prestations individuelles ont fait jaser.
« C’est trop dur, change d’univers, change de club »
A commencer par celle de Leonardo Balerdi. Le capitaine du soir a manqué son penalty, et Daniel Riolo n’a pas manqué de le critiquer dans la soirée. « Tu veux acheter de la confiance, mais ce n’est pas comme ça qu’on fait". La confiance, ça ne s’achète pas au supermarché. Le gars-là se fouette tout seul, il est en souffrance permanente. Je pense qu’il a des nœuds à la tête, mais les supporters ne vont pas avoir de peine. C’est trop dur, change d’univers, change de club. On le voit que tu veux bien faire, mais tu n’y arrives pas, tu es malade », a ainsi confié le célèbre éditorialiste, rejoint ce jeudi par Denis Charvet.
« Je suis malheureux pour ce garçon, je pense qu'il faut qu’il s'en aille »
« Il y a un dicton qui dit si tu veux tuer ton chien, tu dis qu’il a la rage. C'est un peu pareil là. Ils l’ont envoyé à l’abattoir alors que pour tirer un penalty, il faut être en confiance, il faut être aimé. Lui a cru qu’il pouvait sauver la patrie, mais quand tu es dans un état comme ça, tu ne peux pas. Il a assumé son rôle, mais il fallait lui interdire. (…) Je suis malheureux pour ce garçon, je pense qu'il faut qu’il s'en aille, qu’il aille trouver un autre club, un autre environnement. Il n'a pas l'air d'être un mauvais mec mais il ne réussit pas à Marseille, il n'est pas dans son élément. Je pense que pour son confort à lui, pour son bien-être, il faut qu'il s'en aille », analyse ainsi l’ancien rugbyman.