Mercato - OM : Un départ réclamé sur RMC, il doit partir «pour son bien-être»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, l’OM a subi un nouveau coup derrière la tête en étant éliminé de la Coupe de France par Toulouse aux tirs au but (2-3). La prestation de certains Marseillais n’est pas du tout passée pour des observateurs. Le départ de l’un des tauliers du club phocéen a même été réclamé à plusieurs reprises sur les ondes de RMC. Explications.

Un nouveau coup dur pour l’OM. Déjà éliminé en Ligue des Champions et dépassé en championnat, le club phocéen s’est fait sortir de la Coupe de France ce mercredi soir, en ayant perdu la séance de tirs au but face au TFC du côté du Vélodrome. Clairement, certaines prestations individuelles ont fait jaser.

📋❌ Inventaire des souffrances de l’OM cette saison (et on n’est qu’en mars)



👉 Départ d’Adrien Rabiot après une altercation dans le vestiaire.



👉 Le vol subi au Bernabéu face au Real Madrid.



👉 La simulation d’Emerson contre le Sporting Portugal qui fait tout basculer.



👉… pic.twitter.com/vaXdIyQvbC — Peuple Olympien (@peupleolympien) March 5, 2026

« C’est trop dur, change d’univers, change de club » A commencer par celle de Leonardo Balerdi. Le capitaine du soir a manqué son penalty, et Daniel Riolo n’a pas manqué de le critiquer dans la soirée. « Tu veux acheter de la confiance, mais ce n’est pas comme ça qu’on fait". La confiance, ça ne s’achète pas au supermarché. Le gars-là se fouette tout seul, il est en souffrance permanente. Je pense qu’il a des nœuds à la tête, mais les supporters ne vont pas avoir de peine. C’est trop dur, change d’univers, change de club. On le voit que tu veux bien faire, mais tu n’y arrives pas, tu es malade », a ainsi confié le célèbre éditorialiste, rejoint ce jeudi par Denis Charvet.