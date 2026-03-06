Mercato - PSG : L'annonce qui va révolutionner les transferts à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'année 2025 aura clairement permis au PSG de changer de dimension, notamment grâce à sa victoire en Ligue des champions. Le club de la capitale profite donc de son nouveau statut, notamment sur le marché des transferts. Et la sortie d'un joueur en dit d'ailleurs beaucoup.

Annoncé comme étant la priorité du Real Madrid pour l'été prochain, Vitinha a été invité à commenter l'intérêt du club merengue à son égard. Et clairement, le milieu de terrain portugais a assuré qu'il était très bien au PSG. Une sortie loin d'être anodine et qui en dit long sur la nouvelle dimension du club parisien.

Vitinha recale le Real Madrid « Ce serait stupide de partir ! Je pense que ce n’est pas la meilleure chose pour moi. Je me sens très bien ici au PSG ! Je sens que les gens m’apprécient vraiment et j’ai le sentiment d’avoir mérité cette affection. J’adore être ici, au PSG, ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable (...) L'Arabie Saoudite ? Il ne faut pas être naïf. Ce sont vraiment des sommes importantes qui peuvent vous assurer une vie confortable. Mais je pense que je ne m'intéresse pas tant aux choses que l'argent peut acheter. Je m'intéresse davantage à avoir une carrière d'une certaine manière. Je gagne déjà très bien ma vie ici en Europe, dans un grand club. Doubler ou tripler ce montant ne me rendrait pas plus heureux », a lâché le milieu de terrain du PSG au micro de Canal11.