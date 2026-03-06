«Comment tu peux dire un truc aussi bête ?» : L'annonce incompréhensible d'Habib Beye (et ça concerne le PSG)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, l'OM a connu une nouvelle désillusion en s'inclinant contre Toulouse en quart de finale de la Coupe de France. Un sacré coup dur pour Habib Beye qui connaît son premier gros échec en tant qu'entraîneur à Marseille. Et ses propos tenus avant la rencontre font clairement parler.

C'était l'un des objectifs prioritaires de l'OM, mais c'est désormais terminé. En effet, le club phocéen a été éliminé en quart de finale de la Coupe de France contre Toulouse à l'issue d'une séance de tirs-au-but qui a vu Leonardo Balerdi et Ethan Nwaneri manquer leur tentative. Une élimination d'autant plus frustrante que le PSG a été sorti plus tôt dans la compétition ce qui offrait une énorme opportunité aux Marseillais. Avant la rencontre, Habib Beye avait d'ailleurs évoqué cette situation, assurant que cela ne changeait pas grand chose.

EXCLU - Mercato - OM : Après De Zerbi, Longoria voulait faire revenir… Tudor ! https://t.co/MN1tZnPQUl — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

Quand Riolo s'étonne des propos de Beye... « Je ne vois pas notre parcours en fonction de ce que fait le Paris Saint-Germain. Il reste de très grosses équipes. Le club n’a pas gagné ce trophée depuis longtemps, donc c’est un objectif majeur, comme le championnat. Mais on est encore loin. Il faudra aller chercher ces objectifs match après match, avec sérénité et motivation », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse avant la rencontre. Des propos qui ont clairement inquiété Daniel Riolo.