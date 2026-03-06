«Comment tu peux dire un truc aussi bête ?» : L'annonce incompréhensible d'Habib Beye (et ça concerne le PSG)

Mercredi soir, l'OM a connu une nouvelle désillusion en s'inclinant contre Toulouse en quart de finale de la Coupe de France. Un sacré coup dur pour Habib Beye qui connaît son premier gros échec en tant qu'entraîneur à Marseille. Et ses propos tenus avant la rencontre font clairement parler.
C'était l'un des objectifs prioritaires de l'OM, mais c'est désormais terminé. En effet, le club phocéen a été éliminé en quart de finale de la Coupe de France contre Toulouse à l'issue d'une séance de tirs-au-but qui a vu Leonardo Balerdi et Ethan Nwaneri manquer leur tentative. Une élimination d'autant plus frustrante que le PSG a été sorti plus tôt dans la compétition ce qui offrait une énorme opportunité aux Marseillais. Avant la rencontre, Habib Beye avait d'ailleurs évoqué cette situation, assurant que cela ne changeait pas grand chose.
Quand Riolo s'étonne des propos de Beye...
« Je ne vois pas notre parcours en fonction de ce que fait le Paris Saint-Germain. Il reste de très grosses équipes. Le club n’a pas gagné ce trophée depuis longtemps, donc c’est un objectif majeur, comme le championnat. Mais on est encore loin. Il faudra aller chercher ces objectifs match après match, avec sérénité et motivation », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse avant la rencontre. Des propos qui ont clairement inquiété Daniel Riolo.
«Comment il peut dire, ce n'est pas parce que le PSG n’est plus là que ce n’est pas plus facile ?»
« Quand tu regardes avant les pénos les visages des mecs, tu comprends le truc. Même Habib Beye, tu regardes son visage, il est en panique. Il sent une espèce de pression qu’il a sur la tronche, il se dit on va peut-être pas passer. Ça se transforme en peur immense. C’est marrant, il a donné une interview, il a dit Beye "le fait qu’il n’y a pas le PSG ça ne rend pas plus facile". Là, je me dis dit Habib, qu’est-ce que tu fais ? Comment tu peux dire un truc aussi bête ? Quand un mec intelligent dit un truc aussi bête, je me dis que tu n’est pas lucide. Ça traduit déjà quelque chose, tu sens qu’il y a un truc. Comment il peut dire, ce n'est pas parce que le PSG n’est plus là que ce n’est pas plus facile ? C’est que tu n'y es plus », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.